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Первый случай смерти от оспы обезьян подтвердили в Гане - РИА Новости, 27.07.2025
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22:43 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/ospa-2031805774.html
Первый случай смерти от оспы обезьян подтвердили в Гане
Первый случай смерти от оспы обезьян подтвердили в Гане - РИА Новости, 27.07.2025
Первый случай смерти от оспы обезьян подтвердили в Гане
Гана подтвердила первый в стране случай смерти от оспы обезьян, сообщает портал Modern Ghana со ссылкой на национальную службу здравоохранения. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T22:43:00+03:00
2025-07-27T22:43:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гана подтвердила первый в стране случай смерти от оспы обезьян, сообщает портал Modern Ghana со ссылкой на национальную службу здравоохранения. "Гана подтвердила первый связанный с оспой обезьян случай смерти с начала вспышки в мае 2025 года", - пишет портал. Modern Ghana отмечает, что всего в Гане было зафиксировано 257 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, 145 человек вылечились. Случаи болезни были зарегистрированы в 14 из 16 регионов страны. Министр здравоохранения Ганы Квабена Минтах Акандох заявил агентству Франс Пресс, что ситуация с распространением оспы обезьян в стране находится под контролем.
https://ria.ru/20250502/ospa-2014697523.html
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в мире, гана, оспа обезьян
В мире, Гана, Оспа обезьян
Первый случай смерти от оспы обезьян подтвердили в Гане

Modern Ghana: Гана подтвердила первый в стране случай смерти от оспы обезьян

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гана подтвердила первый в стране случай смерти от оспы обезьян, сообщает портал Modern Ghana со ссылкой на национальную службу здравоохранения.
«
"Гана подтвердила первый связанный с оспой обезьян случай смерти с начала вспышки в мае 2025 года", - пишет портал.
Modern Ghana отмечает, что всего в Гане было зафиксировано 257 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, 145 человек вылечились. Случаи болезни были зарегистрированы в 14 из 16 регионов страны.
Министр здравоохранения Ганы Квабена Минтах Акандох заявил агентству Франс Пресс, что ситуация с распространением оспы обезьян в стране находится под контролем.
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