https://ria.ru/20250727/ospa-2031805774.html

Первый случай смерти от оспы обезьян подтвердили в Гане

Первый случай смерти от оспы обезьян подтвердили в Гане - РИА Новости, 27.07.2025

Первый случай смерти от оспы обезьян подтвердили в Гане

Гана подтвердила первый в стране случай смерти от оспы обезьян, сообщает портал Modern Ghana со ссылкой на национальную службу здравоохранения. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T22:43:00+03:00

2025-07-27T22:43:00+03:00

2025-07-27T22:43:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гана подтвердила первый в стране случай смерти от оспы обезьян, сообщает портал Modern Ghana со ссылкой на национальную службу здравоохранения. "Гана подтвердила первый связанный с оспой обезьян случай смерти с начала вспышки в мае 2025 года", - пишет портал. Modern Ghana отмечает, что всего в Гане было зафиксировано 257 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, 145 человек вылечились. Случаи болезни были зарегистрированы в 14 из 16 регионов страны. Министр здравоохранения Ганы Квабена Минтах Акандох заявил агентству Франс Пресс, что ситуация с распространением оспы обезьян в стране находится под контролем.

https://ria.ru/20250502/ospa-2014697523.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гана, оспа обезьян