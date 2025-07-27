https://ria.ru/20250727/opasnost-2031811269.html
В Орловской области объявили опасность атаки беспилотников
В Орловской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.07.2025
В Орловской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T23:25:00+03:00
2025-07-27T23:25:00+03:00
2025-07-27T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области объявили опасность атаки беспилотников
В МЧС сообщили об опасности атаки дронов на всей территории Орловской области