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В Орловской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:25 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/opasnost-2031811269.html
В Орловской области объявили опасность атаки беспилотников
В Орловской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.07.2025
В Орловской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T23:25:00+03:00
2025-07-27T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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орловская область
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безопасность, орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области объявили опасность атаки беспилотников

В МЧС сообщили об опасности атаки дронов на всей территории Орловской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России.
«
"Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Киев обнаружил самое опасное оружие и главную слабость России
25 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОрловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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