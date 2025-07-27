https://ria.ru/20250727/opasnost-2031811269.html

В Орловской области объявили опасность атаки беспилотников

В Орловской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.07.2025

В Орловской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T23:25:00+03:00

2025-07-27T23:25:00+03:00

2025-07-27T23:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

орловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html

орловская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)