https://ria.ru/20250727/opasnost-2031687846.html
В Чувашии объявили опасность атаки БПЛА
В Чувашии объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025
В Чувашии объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Чувашии, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T04:48:00+03:00
2025-07-27T04:48:00+03:00
2025-07-27T04:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
чувашская республика (чувашия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Чувашии, сообщается в приложении МЧС России. "В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250727/bespilotnik-2031683569.html
россия
чувашская республика (чувашия)
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россия, чувашская республика (чувашия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чувашии объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Чувашии объявили опасность атаки БПЛА