https://ria.ru/20250727/opasnost-2031687846.html

В Чувашии объявили опасность атаки БПЛА

В Чувашии объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025

В Чувашии объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Чувашии, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T04:48:00+03:00

2025-07-27T04:48:00+03:00

2025-07-27T04:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

чувашская республика (чувашия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Чувашии, сообщается в приложении МЧС России. "В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250727/bespilotnik-2031683569.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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2025

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россия, чувашская республика (чувашия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)