https://ria.ru/20250727/oon-2031741303.html

ООН поддержит палестинцев в строительстве государства, заявил глава УВКПЧ

ООН поддержит палестинцев в строительстве государства, заявил глава УВКПЧ - РИА Новости, 27.07.2025

ООН поддержит палестинцев в строительстве государства, заявил глава УВКПЧ

ООН готова поддержать палестинцев в строительстве их государства, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T14:34:00+03:00

2025-07-27T14:34:00+03:00

2025-07-27T14:34:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 27 июл - РИА Новости. ООН готова поддержать палестинцев в строительстве их государства, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. "Мы готовы поддержать палестинцев в государственном строительстве, в центре которого находятся права человека и верховенство закона. Когда придет время, программы поддержки жертв и выживших станут важным средством, открывающим путь к привлечению к ответственности и возмещению ущерба", - сказано в документе. В мае президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канадский премьер Марк Карни совместно заявили, что их правительства "полны решимости" признать палестинское государство и готовы работать с другими, чтобы воплотить в жизнь концепцию "два государства для двух народов". В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

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