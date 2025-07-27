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ООН поддержит палестинцев в строительстве государства, заявил глава УВКПЧ
ООН поддержит палестинцев в строительстве государства, заявил глава УВКПЧ - РИА Новости, 27.07.2025
ООН поддержит палестинцев в строительстве государства, заявил глава УВКПЧ
ООН готова поддержать палестинцев в строительстве их государства, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:34:00+03:00
2025-07-27T14:34:00+03:00
2025-07-27T14:34:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 27 июл - РИА Новости. ООН готова поддержать палестинцев в строительстве их государства, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. "Мы готовы поддержать палестинцев в государственном строительстве, в центре которого находятся права человека и верховенство закона. Когда придет время, программы поддержки жертв и выживших станут важным средством, открывающим путь к привлечению к ответственности и возмещению ущерба", - сказано в документе. В мае президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канадский премьер Марк Карни совместно заявили, что их правительства "полны решимости" признать палестинское государство и готовы работать с другими, чтобы воплотить в жизнь концепцию "два государства для двух народов". В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
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в мире, палестина, франция, сша, эммануэль макрон, кир стармер, марк карни, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Палестина, Франция, США, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Марк Карни, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ООН поддержит палестинцев в строительстве государства, заявил глава УВКПЧ
Тюрк заявил, что ООН готова поддержать палестинцев в строительстве государства