https://ria.ru/20250727/ombudsmen-2031710404.html

Омбудсмен ДНР обвинила Украину в нацистской политике геноцида

Омбудсмен ДНР обвинила Украину в нацистской политике геноцида - РИА Новости, 27.07.2025

Омбудсмен ДНР обвинила Украину в нацистской политике геноцида

Нацистская политика геноцида и ненависти захватила большую часть Украины, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T10:32:00+03:00

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2025-07-27T10:32:00+03:00

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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Нацистская политика геноцида и ненависти захватила большую часть Украины, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "Обесчеловечивание граждан, которых Украина лицемерно называла своими происходило с привлечением всех видов и средств массовой информации. И действительно через какое-то время большинство жителей страны поверили в то, что на востоке есть регион, в котором "люди сами стреляют по себе ракетами", да и в целом даже не люди, а "граждане второго сорта". (На Украине) о ДНР снимали псевдодокументальные фильмы, пропагандистские шоу, высмеивали, создавали иллюстрированные материалы. Со временем по принципу Окна Овертона эта, по сути, нацистская политика геноцида и ненависти захватила большую часть страны", - сказала Морозова. По ее словам, все вышеуказанные шаги притворялись в жизнь с целью попытки Киева силового захвата Донбасса. Однако начало проведение СВО и последующее вхождение новых регионов в состав РФ помешало Украине реализовать этот план. Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей. Киев систематически нарушал минские соглашения ("Минск-2"), в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России. 27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 26 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 247 человек, раненых – 1021. В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.

https://ria.ru/20250504/spetsoperatsiya-2014831150.html

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020338209.html

https://ria.ru/20250428/ukraina-2013901850.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, донбасс, донецкая народная республика, дарья морозова, владимир путин, денис пушилин