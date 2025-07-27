https://ria.ru/20250727/ombudsmen-2031693049.html

Омбудсмен ДНР рассказала о письмах в ООН с фактами военных преступлений ВСУ

Омбудсмен ДНР рассказала о письмах в ООН с фактами военных преступлений ВСУ - РИА Новости, 27.07.2025

Омбудсмен ДНР рассказала о письмах в ООН с фактами военных преступлений ВСУ

Больше тысячи писем с фактами военных преступлений ВСУ против населения ДНР было направлено в УВКПЧ ООН и МККК и были проигнорированы, заявила РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T07:36:00+03:00

2025-07-27T07:36:00+03:00

2025-07-27T12:26:00+03:00

донецкая народная республика

украина

донбасс

дарья морозова

денис пушилин

игорь мартынов (политик)

вооруженные силы украины

оон

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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Больше тысячи писем с фактами военных преступлений ВСУ против населения ДНР было направлено в УВКПЧ ООН и МККК и были проигнорированы, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "За весь период конфликта мной были подготовлены и направлены в адрес УВКПЧ ООН и МКК боле 1000 писем, каждое из которых содержало в себе факты о десятках преступлений ВСУ против мирного населения ДНР, в том числе против детей. К сожалению, действенной реакции, в виде санкций, либо существенных ограничений против государства Украина со стороны международного правозащитного сообщества так и не последовало", - рассказала Морозова. Омбудсмен подчеркнула, что это стало самой большой и фатальной ошибкой, которая впоследствии привела к новому витку насилия со стороны Украины в регионе. Попустительство и безнаказанность киевского режима полностью развязали руки украинским властям уже не только в отношении к населению Донбасса, но и, по сути, дало карт-бланш на суровые репрессии внутри самой Украины в виде запрещения УПЦ, русского языка, арестов граждан и насильственной мобилизации, добавила она. 27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 26 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 247 человек, раненых – 1021. В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.

https://ria.ru/20250727/vsu-2031690017.html

https://ria.ru/20250727/vsu-2031689316.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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донецкая народная республика, украина, донбасс, дарья морозова, денис пушилин, игорь мартынов (политик), вооруженные силы украины, оон, международный комитет красного креста (мккк)