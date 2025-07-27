https://ria.ru/20250727/ombudsmen-2031685636.html

Омбудсмен ДНР рассказала о применении ВСУ запрещенных видов вооружения

Омбудсмен ДНР рассказала о применении ВСУ запрещенных видов вооружения - РИА Новости, 27.07.2025

Омбудсмен ДНР рассказала о применении ВСУ запрещенных видов вооружения

ВСУ регулярно применяли запрещенные виды вооружения против жителей Донбасса, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T03:34:00+03:00

2025-07-27T03:34:00+03:00

2025-07-27T03:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

донецкая народная республика

россия

дарья морозова

владимир тарабрин

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. ВСУ регулярно применяли запрещенные виды вооружения против жителей Донбасса, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "Из запрещенных видов вооружения, применяемых ВСУ на территории ДНР, можно выделить боеприпасы с кассетной частью, химическое оружие, ну и конечно же запрещенные Оттавским договором противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток". Последние ВСУ умышленно разбрасывали в центре Донецка. Указанные мины детонируют до сих пор, последний случай был зафиксирован 9 июля", - рассказала Морозова. Омбудсмен добавила, что на сегодняшний зарегистрировано 186 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 11 детей, на минах "Лепесток". Трое из пострадавших скончались. "Для того, чтобы понять опасность этого оружия и цинизм Киева, достаточно посмотреть в сети Интернет, что остается от ступни после того, как, например, ребенок по неосторожности наступит на ничем не отличимый от простого зеленого листка предмет", - заключила омбудсмен. В ДНР 27 июля отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. По данным Морозовой на 26 июля, на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 247 детей, ранен 1021 ребенок. В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта в Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей. Как ранее заявлял постпред России при ОЗХО и посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин, российская сторона продолжает фиксировать случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ в нарушение КЗХО. Так, в марте накануне 108-й сессии исполсовета ОЗХО Москва передала очередные данные о применении ВСУ списочных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками, подтвержденные результатами анализов, проведенных сертифицированной ОЗХО лабораторией Минобороны России. Однако, как отмечал Тарабрин, техсекретариат ОЗХО так и не отреагировал на эту информацию. О применении ВСУ химоружия сообщали и МИД РФ, и ФСБ. В начале июля оперативный сотрудник ФСБ сообщил, что использование Киевом запрещенных методов ведения войны, в частности, применение химоружия в нарушение Конвенции ООН, - распространенное явление в зоне СВО, и по мере продвижения российских войск такого рода антигуманная деятельность со стороны ВСУ только усиливается.

https://ria.ru/20250401/vsu-2008542028.html

https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028060328.html

https://ria.ru/20250325/lepestki-2007242983.html

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донбасс, донецкая народная республика, россия, дарья морозова, владимир тарабрин, денис пушилин, вооруженные силы украины, организация по запрещению химического оружия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)