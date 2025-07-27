https://ria.ru/20250727/ogranicheniya-2031687066.html
В аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова ввели ограничения на полеты
В аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 27.07.2025
В аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T04:13:00+03:00
2025-07-27T04:13:00+03:00
2025-07-27T04:15:00+03:00
нижний новгород
псков
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Нижний Новгород ("Стригино") и Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250727/ogranicheniya-2031680615.html
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нижний новгород, псков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Нижний Новгород, Псков, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова ввели ограничения на полеты