В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
© Фото : Национальная полиция УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : Национальная полиция Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.LIVE.
"В Одессе был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В Одесской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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