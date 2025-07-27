https://ria.ru/20250727/odessa-2031728314.html

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 27.07.2025

В Одессе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Одессе на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.LIVE. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T13:10:00+03:00

2025-07-27T13:10:00+03:00

2025-07-27T13:10:00+03:00

одесса

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946780141_84:152:1963:1209_1920x0_80_0_0_6ae71e5a44fbfb70ea4ad6f47da7282a.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.LIVE. "В Одессе был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В Одесской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

одесса, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины