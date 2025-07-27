https://ria.ru/20250727/myshelovka-2031619314.html

Трамповская мышеловка сработала

Трамповская мышеловка сработала - РИА Новости, 27.07.2025

Трамповская мышеловка сработала

Самая крупная в истории сделка с Японией, которой хвастается Дональд Трамп, наглядно демонстрирует, для чего он затеял всю эту истерику с торговой войной. Мышка РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T08:00:00+03:00

2025-07-27T08:00:00+03:00

2025-07-27T08:01:00+03:00

в мире

япония

сша

аляска

сигэру исиба

арктик спг - 2

дональд трамп

аэс "фукусима"

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Самая крупная в истории сделка с Японией, которой хвастается Дональд Трамп, наглядно демонстрирует, для чего он затеял всю эту истерику с торговой войной. Мышка попалась в мышеловку и как будто даже не догадывается об этом.Премьер-министр Японии Сигэру Исиба радуется, что ему первому в мире удалось добиться от США снижения тарифов на автомобили и автозапчасти, а эта сфера — очень важный источник доходов для страны. Европа, например, еще никак не договорится, а все торгуется с США.Однако американцы хитро обвели японцев вокруг пальца. Япония и так была вассалом США, а сейчас становится фактически крепостной страной. Исиба радуется снижению тарифов с 25 до 15 процентов на автомобили и другие японские товары. Но ведь пошлины в 25 процентов взяты из воздуха самими Штатами. Их до этого не было вообще. Так чему радуются японцы? Тактика Трампа работает — напугать большими цифрами, чтобы партнер из страха согласился на меньшее зло.Но главная победа американского президента даже не в пошлинах. Вашингтон заполучил послушного раба, который в ущерб себе будет работать на возрождение реальной экономики США. Япония должна будет инвестировать в США 550 миллиардов долларов, но получит от этого всего десять процентов прибыли, а остальное заберет себе сама Америка, хвастается Трамп.Ему действительно есть чем гордиться. Заставить четвертую экономику в мире, у которой самой колоссальные проблемы и нужны деньги на их решение, "позаботиться" о чужой стране в ущерб своей — не каждому дано. У Японии давний демографический кризис, да еще растущий огромный госдолг к ВВП, а экономика при этом в стагнации. Кто бы японской экономике помог так деньгами?!Более того, Япония должна будет финансово помочь США практически на безвозмездной основе, потому что вкладываться, судя по всему, придется в проблемные сферы американской экономики — производство полупроводников, судостроение, инфраструктуру Аляски и так далее.Яркий пример того, как США хотят втянуть Японию в заведомо рискованную авантюру, — это газовый проект на Аляске. Трамп заявил, что близок к заключению соглашения с Токио о совместном экспорте СПГ с этого полуострова. Япония — второй в мире после Китая покупатель СПГ, поэтому кажется, что для нее это может быть даже выгодно. Однако на практике Япония соглашается на этот проект под принуждением. Что же не так с СПГ на Аляске?Тонкости Трамп не раскрыл, но, скорее всего, речь идет о давнем проекте Alaska LNG, который предполагает разработку месторождения на севере полуострова, строительство СПГ-завода мощностью до 20 миллионов тонн СПГ в год и газопровода почти через весь полуостров (1290 километров). Также необходимо будет построить два причала для приема газовозов. Запустить проект хотят к 2030 году.Это очень дорогой проект, который оценивается в 44 миллиарда долларов. Для сравнения: российские проекты такой же мощностью — и "Ямал СПГ", и "Арктик СПГ — 2" — стоили в полтора-два раза дешевле. Причем "Арктик СПГ — 2" строят в куда более жестких климатических и погодных условиях. Хотя на полуострове, конечно, тоже суровая погодная обстановка, удорожающая строительство инфраструктуры и удлиняющая стройку по времени.Неудивительно, что этот американский проект находится в стадии разработки десятилетиями, но никак не реализуется. Желающих инвестировать в него не было, равно как и желающих покупать оттуда газ. А без заключения коммерческих контрактов с покупателями строить никто не будет. Поэтому Трампу приходится буквально заставлять инвесторов приходить в проект, ожидая, что за ними подтянутся наконец и покупатели. Расчет, конечно, еще и на то, что Япония как акционер сама же будет покупать этот СПГ с Аляски.Схема кажется рабочей, если не знать, что к 2030 году, когда обещают начать поставки СПГ с Аляски, на мировом рынке газа может быть переизбыток предложения и низкие цены. Почему? Потому что в 2028-2030 годах будут введены в строй дополнительные мощности и отправлены на мировой рынок большие объемы как со стороны самих США (по плану рост экспорта СПГ в два-три раза), так и со стороны Катара и Австралии. В данный момент это мировые лидеры по производству сжиженного природного газа.В итоге Япония, подписав соглашение с США, с 2030 года вынуждена будет покупать СПГ с Аляски. Если она будет брать газ по низкой рыночной цене, то проиграет как инвестор, вложивший колоссальные инвестиции, об окупаемости которых можно будет забыть. А если Япония будет покупать СПГ с Аляски по ценам выше рыночных, то проиграет как покупатель, потому что на рынке будет огромное предложение более дешевого газа. Для японской экономики любой из этих вариантов невыгоден.Более того, это сейчас Япония — второй в мире покупатель СПГ, но она очень хочет снизить такую зависимость от импорта газа, которая образовалась из-за отказа от атомной энергии после аварии на АЭС "Фукусима". Доля атомной энергии резко упала в энергобалансе с 25 процентов до восьми-девяти — и на смену пришел газ. Но в Седьмом базовом энергетическом плане Японии зафиксирован возврат доли АЭС к 20 процентам. В 2024 году Япония уже купила на треть меньше СПГ по сравнению с пиковым 2014 годом.СПГ-проект на Аляске будет сложным и с точки зрения соответствия экологическим стандартам, и с точки зрения договоренностей с коренным населением. Проходящий по всей территории полуострова газопровод затронет многие территории, которые просто так местные народы не отдадут. В Канаде, например, они умело и вымогают деньги, и затягивают процесс согласования документов. На Аляске тоже вряд ли этого удастся избежать.

https://ria.ru/20250726/yaponiya-2031451824.html

https://ria.ru/20250723/japonija-2030883092.html

https://ria.ru/20250716/rossija-2029354969.html

https://ria.ru/20250719/tramp-2029981756.html

япония

сша

аляска

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Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

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Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

в мире, япония, сша, аляска, сигэру исиба, арктик спг - 2, дональд трамп, аэс "фукусима", ямал спг, аналитика