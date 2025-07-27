https://ria.ru/20250727/mvd-2031720096.html

МВД рассказало, как определить звонок от мошенника

МВД рассказало, как определить звонок от мошенника - РИА Новости, 27.07.2025

МВД рассказало, как определить звонок от мошенника

Правоохранители не привлекают граждан к содействию через телефонные переговоры, а также не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами,... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:16:00+03:00

2025-07-27T12:16:00+03:00

2025-07-27T12:16:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правоохранители не привлекают граждан к содействию через телефонные переговоры, а также не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Правоохранительные органы никогда: не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров, не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В МВД предупредили, что любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений.

https://ria.ru/20250724/moshenniki--2031064574.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия