Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало, как определить звонок от мошенника - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/mvd-2031720096.html
МВД рассказало, как определить звонок от мошенника
МВД рассказало, как определить звонок от мошенника - РИА Новости, 27.07.2025
МВД рассказало, как определить звонок от мошенника
Правоохранители не привлекают граждан к содействию через телефонные переговоры, а также не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами,... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:16:00+03:00
2025-07-27T12:16:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975062650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a509ba0abda8715c1080313a8e16b1d.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правоохранители не привлекают граждан к содействию через телефонные переговоры, а также не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Правоохранительные органы никогда: не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров, не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В МВД предупредили, что любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений.
https://ria.ru/20250724/moshenniki--2031064574.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975062650_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05cc07dea893777f89f14bef221a7000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД рассказало, как определить звонок от мошенника

МВД: полиция не привлекает людей к содействию через телефонный разговор

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Девушка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правоохранители не привлекают граждан к содействию через телефонные переговоры, а также не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Правоохранительные органы никогда: не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров, не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В МВД предупредили, что любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В МВД рассказали, как мошенники похищают деньги у студентов и абитуриентов
24 июля, 10:31
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала