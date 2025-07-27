https://ria.ru/20250727/mvd-2031720096.html
МВД рассказало, как определить звонок от мошенника
МВД рассказало, как определить звонок от мошенника - РИА Новости, 27.07.2025
МВД рассказало, как определить звонок от мошенника
Правоохранители не привлекают граждан к содействию через телефонные переговоры, а также не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами,... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:16:00+03:00
2025-07-27T12:16:00+03:00
2025-07-27T12:16:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правоохранители не привлекают граждан к содействию через телефонные переговоры, а также не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Правоохранительные органы никогда: не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров, не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В МВД предупредили, что любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений.
https://ria.ru/20250724/moshenniki--2031064574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД рассказало, как определить звонок от мошенника
МВД: полиция не привлекает людей к содействию через телефонный разговор