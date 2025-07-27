В здании Капитолия в Миннесоте обнаружили голого мужчину
В здании Капитолия в Миннесоте нашли голого мужчину с психическими проблемами
© AP Photo / Mark VancleaveКапитолий штата Миннесота
© AP Photo / Mark Vancleave
Капитолий штата Миннесота. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Обнаженный мужчина с явными психическими проблемами обнаружен в здании Капитолия американского штата Миннесота, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на парламентского пристава Палаты представителей Миннесоты Лори Ходапп.
"Голый мужчина с явными проблемами психического здоровья был обнаружен в здании Капитолия штата Миннесота, что вызвало вопросы о безопасности", - говорится в сообщении.
Как пишет агентство со ссылкой на Ходапп, в пятницу вечером по местному времени раздетый мужчина был обнаружен в зале заседаний сената Миннесоты. По словам Ходапп, он заявлял, что считает себя губернатором. Согласно Ассошиэйтед Пресс, служба безопасности Капитолия штата отреагировала незамедлительно, мужчина был доставлен в больницу для обследования, где он был признан не представляющим угрозы для себя или окружающих и был отпущен, а утром в субботу по местному времени вернулся на территорию Капитолия Миннесоты.
"В настоящее время ведётся расследование, чтобы установить, как этот человек получил доступ в зал заседаний сената и помещения Капитолия после закрытия", - приводит агентство слова Ходапп.
Также отмечается, что у мужчины был действующий ордер на арест за нарушение условий условного освобождения в Висконсине. В связи с этим член Палаты представителей Миннесоты Лиза Демут заявила, что проникновение человека с криминальным прошлым в здание Капитолия штата "вызывает разочарование".
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