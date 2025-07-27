https://ria.ru/20250727/muzhchina-2031704360.html

В здании Капитолия в Миннесоте обнаружили голого мужчину

В здании Капитолия в Миннесоте обнаружили голого мужчину - РИА Новости, 27.07.2025

В здании Капитолия в Миннесоте обнаружили голого мужчину

Обнаженный мужчина с явными психическими проблемами обнаружен в здании Капитолия американского штата Миннесота, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T09:51:00+03:00

2025-07-27T09:51:00+03:00

2025-07-27T10:35:00+03:00

в мире

миннесота

висконсин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031704639_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_aa9c780343dbfb37576a530ce536d394.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Обнаженный мужчина с явными психическими проблемами обнаружен в здании Капитолия американского штата Миннесота, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на парламентского пристава Палаты представителей Миннесоты Лори Ходапп. "Голый мужчина с явными проблемами психического здоровья был обнаружен в здании Капитолия штата Миннесота, что вызвало вопросы о безопасности", - говорится в сообщении. Как пишет агентство со ссылкой на Ходапп, в пятницу вечером по местному времени раздетый мужчина был обнаружен в зале заседаний сената Миннесоты. По словам Ходапп, он заявлял, что считает себя губернатором. Согласно Ассошиэйтед Пресс, служба безопасности Капитолия штата отреагировала незамедлительно, мужчина был доставлен в больницу для обследования, где он был признан не представляющим угрозы для себя или окружающих и был отпущен, а утром в субботу по местному времени вернулся на территорию Капитолия Миннесоты. "В настоящее время ведётся расследование, чтобы установить, как этот человек получил доступ в зал заседаний сената и помещения Капитолия после закрытия", - приводит агентство слова Ходапп. Также отмечается, что у мужчины был действующий ордер на арест за нарушение условий условного освобождения в Висконсине. В связи с этим член Палаты представителей Миннесоты Лиза Демут заявила, что проникновение человека с криминальным прошлым в здание Капитолия штата "вызывает разочарование".

https://ria.ru/20250531/reys-2020095358.html

https://ria.ru/20241105/kapitoliy-1982041651.html

миннесота

висконсин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, миннесота, висконсин