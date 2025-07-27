Рейтинг@Mail.ru
В здании Капитолия в Миннесоте обнаружили голого мужчину - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 27.07.2025 (обновлено: 10:35 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/muzhchina-2031704360.html
В здании Капитолия в Миннесоте обнаружили голого мужчину
В здании Капитолия в Миннесоте обнаружили голого мужчину - РИА Новости, 27.07.2025
В здании Капитолия в Миннесоте обнаружили голого мужчину
Обнаженный мужчина с явными психическими проблемами обнаружен в здании Капитолия американского штата Миннесота, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:51:00+03:00
2025-07-27T10:35:00+03:00
в мире
миннесота
висконсин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031704639_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_aa9c780343dbfb37576a530ce536d394.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Обнаженный мужчина с явными психическими проблемами обнаружен в здании Капитолия американского штата Миннесота, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на парламентского пристава Палаты представителей Миннесоты Лори Ходапп. "Голый мужчина с явными проблемами психического здоровья был обнаружен в здании Капитолия штата Миннесота, что вызвало вопросы о безопасности", - говорится в сообщении. Как пишет агентство со ссылкой на Ходапп, в пятницу вечером по местному времени раздетый мужчина был обнаружен в зале заседаний сената Миннесоты. По словам Ходапп, он заявлял, что считает себя губернатором. Согласно Ассошиэйтед Пресс, служба безопасности Капитолия штата отреагировала незамедлительно, мужчина был доставлен в больницу для обследования, где он был признан не представляющим угрозы для себя или окружающих и был отпущен, а утром в субботу по местному времени вернулся на территорию Капитолия Миннесоты. "В настоящее время ведётся расследование, чтобы установить, как этот человек получил доступ в зал заседаний сената и помещения Капитолия после закрытия", - приводит агентство слова Ходапп. Также отмечается, что у мужчины был действующий ордер на арест за нарушение условий условного освобождения в Висконсине. В связи с этим член Палаты представителей Миннесоты Лиза Демут заявила, что проникновение человека с криминальным прошлым в здание Капитолия штата "вызывает разочарование".
https://ria.ru/20250531/reys-2020095358.html
https://ria.ru/20241105/kapitoliy-1982041651.html
миннесота
висконсин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031704639_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_0007324d81fcb3ec9b1970088c7a570f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миннесота, висконсин
В мире, Миннесота, Висконсин
В здании Капитолия в Миннесоте обнаружили голого мужчину

В здании Капитолия в Миннесоте нашли голого мужчину с психическими проблемами

© AP Photo / Mark VancleaveКапитолий штата Миннесота
Капитолий штата Миннесота - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Mark Vancleave
Капитолий штата Миннесота. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Обнаженный мужчина с явными психическими проблемами обнаружен в здании Капитолия американского штата Миннесота, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на парламентского пристава Палаты представителей Миннесоты Лори Ходапп.
"Голый мужчина с явными проблемами психического здоровья был обнаружен в здании Капитолия штата Миннесота, что вызвало вопросы о безопасности", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании British Airways - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
СМИ: на рейсе British Airways обнаружили голого стюарда
31 мая, 05:18
Как пишет агентство со ссылкой на Ходапп, в пятницу вечером по местному времени раздетый мужчина был обнаружен в зале заседаний сената Миннесоты. По словам Ходапп, он заявлял, что считает себя губернатором. Согласно Ассошиэйтед Пресс, служба безопасности Капитолия штата отреагировала незамедлительно, мужчина был доставлен в больницу для обследования, где он был признан не представляющим угрозы для себя или окружающих и был отпущен, а утром в субботу по местному времени вернулся на территорию Капитолия Миннесоты.
"В настоящее время ведётся расследование, чтобы установить, как этот человек получил доступ в зал заседаний сената и помещения Капитолия после закрытия", - приводит агентство слова Ходапп.
Также отмечается, что у мужчины был действующий ордер на арест за нарушение условий условного освобождения в Висконсине. В связи с этим член Палаты представителей Миннесоты Лиза Демут заявила, что проникновение человека с криминальным прошлым в здание Капитолия штата "вызывает разочарование".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
У Капитолия в США задержали пахнущего топливом мужчину с горелкой
5 ноября 2024, 22:15
 
В миреМиннесотаВисконсин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала