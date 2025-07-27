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В Курске реконструируют здание для краеведческого музея
В Курске реконструируют здание для краеведческого музея - РИА Новости, 27.07.2025
В Курске реконструируют здание для краеведческого музея
Кабмин профинансирует реконструкцию здания для размещения Курского областного краеведческого музея, выделив на эти цели 300 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:15:00+03:00
2025-07-27T10:15:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Кабмин профинансирует реконструкцию здания для размещения Курского областного краеведческого музея, выделив на эти цели 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства. "В 2025 году на продолжение реконструкции здания в Курске, где планируется разместить областной краеведческий музей, будет выделено 300 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. За счёт федерального финансирования к концу года уровень технической готовности экспозиционного корпуса общей площадью 8,6 тыс. кв. м должен составить 40%. Работы идут на объекте культурного наследия регионального значения "Здание мужской классической гимназии". Оно было построено в 1836–1842 годах. Планируется, что обновлённое здание гимназии с краеведческим музеем станет главной частью историко-культурного и духовно-просветительского кластера "Курская крепость", который создаётся в центре города. Работа идёт в рамках государственной программы "Развитие культуры".
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курск, михаил мишустин, россия
Культура, Курск, Михаил Мишустин, Россия
В Курске реконструируют здание для краеведческого музея
На реконструкцию здания для краеведческого музея в Курске выделят 300 млн рублей
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Кабмин профинансирует реконструкцию здания для размещения Курского областного краеведческого музея, выделив на эти цели 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства.
"В 2025 году на продолжение реконструкции здания в Курске
, где планируется разместить областной краеведческий музей, будет выделено 300 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
За счёт федерального финансирования к концу года уровень технической готовности экспозиционного корпуса общей площадью 8,6 тыс. кв. м должен составить 40%. Работы идут на объекте культурного наследия регионального значения "Здание мужской классической гимназии". Оно было построено в 1836–1842 годах.
Планируется, что обновлённое здание гимназии с краеведческим музеем станет главной частью историко-культурного и духовно-просветительского кластера "Курская крепость", который создаётся в центре города.
Работа идёт в рамках государственной программы "Развитие культуры".