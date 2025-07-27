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"Ничего общего с другими людьми". Ледяная мумия вновь озадачила ученых - РИА Новости, 27.07.2025
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08:00 27.07.2025 (обновлено: 08:02 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/mumiya-2031178817.html
"Ничего общего с другими людьми". Ледяная мумия вновь озадачила ученых
"Ничего общего с другими людьми". Ледяная мумия вновь озадачила ученых - РИА Новости, 27.07.2025
"Ничего общего с другими людьми". Ледяная мумия вновь озадачила ученых
Больше 30 лет ученые исследуют мумифицированные останки мужчины, известного как Этци, и каждый раз узнают что-то новое. В свежей работе специалисты сравнили... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T08:00:00+03:00
2025-07-27T08:02:00+03:00
альпы
австрия
италия
археология
генетика
история
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Больше 30 лет ученые исследуют мумифицированные останки мужчины, известного как Этци, и каждый раз узнают что-то новое. В свежей работе специалисты сравнили геномы древнего жителя Альп и его соседей. Результат удивил: возможно, мы приблизились к разгадке трагической судьбы "ледяного человека".Самый изученныйМужчину, вмороженного в лед на склоне горы Симилаун на границе Австрии и Италии, обнаружили в 1991-м. Туристы, наткнувшиеся на тело, даже не подозревали, что ему пять тысяч лет. Журналисты назвали мумию Этци — от долины Эцталь, неподалеку от которой ее нашли.Мумию тщательно исследовали с помощью различных методик, от генетического анализа до компьютерной томографии. В результате выяснились некоторые подробности о личности погибшего. С каждым годом знания уточняются.На сегодняшний день известная науке картина такова: на момент смерти Этци было около 45 лет, рост — примерно 165 сантиметров, вес — 50 килограммов. Исследование зубной эмали показало, что рос он недалеко от нынешнего итальянского города Больцано, а большую часть жизни провел в долинах в 50 километрах севернее.На коже насчитали 61 татуировку. Одет Этци был в теплую и прочную одежду, носил обувь из кожи и меха, медвежью шапку и соломенный плащ. При себе имел медный топор, лук со стрелами, охотничью сеть и берестяные корзинки с ягодами.Нездоровая историяСогласно последним данным, Этци был смуглый, кареглазый и темноволосый, к моменту смерти облысел. Удалось выяснить, как звучал его голос, а также что он ел перед смертью: в кишечнике нашли остатки отрубей, кореньев, фруктов, мяса серны и оленя.По словам ученых, питался Этци не слишком правильно — из-за обилия жирного в рационе рисковал заработать инфаркт. В его анамнезе, как удалось установить, были боррелиоз, язва желудка, больные зубы, проблемы с коленями и непереносимость лактозы.Неизвестно, сколько бы он протянул с таким здоровьем, но земной путь Этци окончился в результате стычки с другим человеком: в плече торчала стрела с каменным наконечником, а на черепе имелось несколько вмятин и проломов.Не совсем ясно, скончался он от ран или просто замерз насмерть. Тайной остаются и причины конфликта. Ученые попытались разгадать часть загадок, рассмотрев контекст, в котором находился Этци.Земледельцы против охотниковВ новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, его геном сравнили с геномами соседей. Команда под началом Валентины Койи из итальянского Института исследований мумий (Больцано) рассмотрела ДНК 47 человек, живших в австрийском Тироле между 6400 и 1300 годами до нашей эры.Ранее было известно, что судьба тирольского "ледяного человека" как-то связана с драматическими изменениями в Евразии в эпоху перехода от каменного века к бронзовому. Напомним: во времена неолитической революции люди освоили скотоводство и земледелие. Это дало им преимущество перед традиционными охотниками-собирателями. Хотя первые "аграрии" были ниже ростом и физически слабее, чем высокие и сильные охотники, они практически полностью вытеснили последних в Европе.Предки Этци были частью этого процесса: он происходит от анатолийских земледельцев. То же самое, как выяснилось, актуально и для его соседей по Альпам, чей геном на 80-90 процентов соответствует ДНК их предков из Малой Азии.Койя с коллегами выяснили, что сообщество в Восточных Альпах было довольно изолированным: волны миграций на его генетике практически никак не сказались. Однако "ледяной человек" по происхождению существенно отличался от остальных альпийцев."Загадочная личность"Если предки по мужской линии у большинства исследованных довольно четко локализуются в конкретных географических точках, то про Этци этого сказать нельзя. А специфическая материнская линия и вовсе не обнаружена ни у древних, ни у современных людей. То есть и его отец, и мать имели необычное происхождение.Это открывает широкий простор для интерпретаций. Не исключено, что мужчина, погибший пять тысяч лет назад, был частью общины, которая жила в изгнании. И, вероятно, вымерла."У нас нет информации о культурной группе, к которой мог принадлежать "ледяной человек". Наши выводы оставляют открытыми некоторые вопросы о генетическом происхождении этой загадочной личности", — пишут авторы новой работы.Остается надеяться, что развитие науки, в том числе искусственный интеллект, хотя бы частично приоткроет завесу тайны. А может быть, новые подсказки появятся благодаря таянию альпийских льдов — должна же быть и от глобального потепления какая-то польза.
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альпы, австрия, италия, археология, генетика, история
Альпы, Австрия, Италия, Археология, генетика, история
"Ничего общего с другими людьми". Ледяная мумия вновь озадачила ученых

Исследователь мумий Койя перечислила неразгаданные тайны "ледяного человека"

© Фото : South Tyrol Museum of Archaeology/Dr. Eduard EgarterУченый исследует альпийского "ледяного человека" Этци
Ученый исследует альпийского ледяного человека Этци - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : South Tyrol Museum of Archaeology/Dr. Eduard Egarter
Ученый исследует альпийского "ледяного человека" Этци
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Больше 30 лет ученые исследуют мумифицированные останки мужчины, известного как Этци, и каждый раз узнают что-то новое. В свежей работе специалисты сравнили геномы древнего жителя Альп и его соседей. Результат удивил: возможно, мы приблизились к разгадке трагической судьбы "ледяного человека".

Самый изученный

Мужчину, вмороженного в лед на склоне горы Симилаун на границе Австрии и Италии, обнаружили в 1991-м. Туристы, наткнувшиеся на тело, даже не подозревали, что ему пять тысяч лет. Журналисты назвали мумию Этци — от долины Эцталь, неподалеку от которой ее нашли.
Мумию тщательно исследовали с помощью различных методик, от генетического анализа до компьютерной томографии. В результате выяснились некоторые подробности о личности погибшего. С каждым годом знания уточняются.
CC BY 2.0 / Erich Ferdinand / Этци — ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году
Этци (Отци) - ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
CC BY 2.0 / Erich Ferdinand /
Этци — ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году
На сегодняшний день известная науке картина такова: на момент смерти Этци было около 45 лет, рост — примерно 165 сантиметров, вес — 50 килограммов. Исследование зубной эмали показало, что рос он недалеко от нынешнего итальянского города Больцано, а большую часть жизни провел в долинах в 50 километрах севернее.
На коже насчитали 61 татуировку. Одет Этци был в теплую и прочную одежду, носил обувь из кожи и меха, медвежью шапку и соломенный плащ. При себе имел медный топор, лук со стрелами, охотничью сеть и берестяные корзинки с ягодами.
© Gross et al./ Archaeologische Informationen 2017Полная копия топора "ледяного человека" Этци, найденная в Швейцарии
Полная копия топора ледяного человека Отци, найденная в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Gross et al./ Archaeologische Informationen 2017
Полная копия топора "ледяного человека" Этци, найденная в Швейцарии

Нездоровая история

Согласно последним данным, Этци был смуглый, кареглазый и темноволосый, к моменту смерти облысел. Удалось выяснить, как звучал его голос, а также что он ел перед смертью: в кишечнике нашли остатки отрубей, кореньев, фруктов, мяса серны и оленя.
По словам ученых, питался Этци не слишком правильно — из-за обилия жирного в рационе рисковал заработать инфаркт. В его анамнезе, как удалось установить, были боррелиоз, язва желудка, больные зубы, проблемы с коленями и непереносимость лактозы.
CC BY-SA 2.0 / Simon Claessen / Ötzi while being constructed by the Kennis Brothers, 2011Братья Кеннис создают фигуру Этци, 2011 год
Братья Кеннис создают фигуру Этци (Отци), 2011 год - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Simon Claessen / Ötzi while being constructed by the Kennis Brothers, 2011
Братья Кеннис создают фигуру Этци, 2011 год
Неизвестно, сколько бы он протянул с таким здоровьем, но земной путь Этци окончился в результате стычки с другим человеком: в плече торчала стрела с каменным наконечником, а на черепе имелось несколько вмятин и проломов.
Не совсем ясно, скончался он от ран или просто замерз насмерть. Тайной остаются и причины конфликта. Ученые попытались разгадать часть загадок, рассмотрев контекст, в котором находился Этци.

Земледельцы против охотников

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, его геном сравнили с геномами соседей. Команда под началом Валентины Койи из итальянского Института исследований мумий (Больцано) рассмотрела ДНК 47 человек, живших в австрийском Тироле между 6400 и 1300 годами до нашей эры.
Ранее было известно, что судьба тирольского "ледяного человека" как-то связана с драматическими изменениями в Евразии в эпоху перехода от каменного века к бронзовому. Напомним: во времена неолитической революции люди освоили скотоводство и земледелие. Это дало им преимущество перед традиционными охотниками-собирателями. Хотя первые "аграрии" были ниже ростом и физически слабее, чем высокие и сильные охотники, они практически полностью вытеснили последних в Европе.
© www.oetzi-bz.itТирольский "ледяной человек"
Тирольский ледяной человек - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© www.oetzi-bz.it
Тирольский "ледяной человек"
Предки Этци были частью этого процесса: он происходит от анатолийских земледельцев. То же самое, как выяснилось, актуально и для его соседей по Альпам, чей геном на 80-90 процентов соответствует ДНК их предков из Малой Азии.
Койя с коллегами выяснили, что сообщество в Восточных Альпах было довольно изолированным: волны миграций на его генетике практически никак не сказались. Однако "ледяной человек" по происхождению существенно отличался от остальных альпийцев.

"Загадочная личность"

Если предки по мужской линии у большинства исследованных довольно четко локализуются в конкретных географических точках, то про Этци этого сказать нельзя. А специфическая материнская линия и вовсе не обнаружена ни у древних, ни у современных людей. То есть и его отец, и мать имели необычное происхождение.
Это открывает широкий простор для интерпретаций. Не исключено, что мужчина, погибший пять тысяч лет назад, был частью общины, которая жила в изгнании. И, вероятно, вымерла.
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"У нас нет информации о культурной группе, к которой мог принадлежать "ледяной человек". Наши выводы оставляют открытыми некоторые вопросы о генетическом происхождении этой загадочной личности", — пишут авторы новой работы.
Остается надеяться, что развитие науки, в том числе искусственный интеллект, хотя бы частично приоткроет завесу тайны. А может быть, новые подсказки появятся благодаря таянию альпийских льдов — должна же быть и от глобального потепления какая-то польза.
 
АльпыАвстрияИталияАрхеологиягенетикаистория
 
 
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