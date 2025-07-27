https://ria.ru/20250727/moskva-2031758187.html

Среди пассажиров рейса из Москвы в Пхеньян преобладают граждане КНДР

Среди пассажиров рейса из Москвы в Пхеньян преобладают граждане КНДР - РИА Новости, 27.07.2025

Среди пассажиров рейса из Москвы в Пхеньян преобладают граждане КНДР

Среди пассажиров на первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян больше северокорейских граждан, чем россиян, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2025

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кндр (северная корея)

пхеньян

россия

мария захарова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

boeing 777-200

в мире

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Среди пассажиров на первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян больше северокорейских граждан, чем россиян, передает корреспондент РИА Новости. Полет осуществляет авиакомпания Nordwind ("Северный ветер"), которой в начале июля Росавиация выдала допуск на полеты в КНДР. Регистрация открылась в аэропорту "Шереметьево" в 15.00 мск, вылет запланирован на 19.00 мск. У стоек регистрации сразу выстроилась очередь, в основном из граждан КНДР. Все они смущались вниманию журналистов и отказывались общаться. Один из северокорейских пассажиров в разговоре с РИА Новости лишь отметил, что он летит на Родину и теперь это стало гораздо удобнее. "Лечу в служебную командировку в город Пхеньян", - в свою очередь сообщил РИА Новости один из немногочисленных российских пассажиров. На вопрос, в какой сфере он работает, россиянин ответил, что речь идет о развитии городского транспорта. "Развитие городского транспорта и углубления взаимодействия в этой сфере", - уточнил он, добавив, что надеется на обсуждение совместных проектов с КНДР. "Обратный рейс у меня во вторник. Я надеюсь, что это первая, но далеко не последняя у меня поездка", - добавил собеседник агентства. Nordwind начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Время в пути составит 8 часов 5 минут, полет будет совершен на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Обратный рейс из северокорейской столицы в российскую запланирован на 29 июля. В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения. Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура.

https://ria.ru/20250723/gosduma-2030817818.html

кндр (северная корея)

пхеньян

россия

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Пассажиры первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян Среди пассажиров на первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян больше граждан КНДР, чем россиян, передает корреспондент РИА Новости. У стоек регистрации сразу выстроилась очередь, в основном из граждан КНДР. Они смущались внимания журналистов, лишь один из них в разговоре с агентством отметил, что он летит на Родину, и теперь это стало гораздо удобнее. "Лечу в служебную командировку в город Пхеньян", - в свою очередь сообщил РИА Новости один из немногочисленных российских пассажиров. 2025-07-27T16:14 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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кндр (северная корея), пхеньян, россия, мария захарова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), boeing 777-200, в мире