https://ria.ru/20250727/moskva-2031750226.html
Леус рассказал о возможных грозовых дождях в Москве
Леус рассказал о возможных грозовых дождях в Москве - РИА Новости, 27.07.2025
Леус рассказал о возможных грозовых дождях в Москве
Грозовые дожди возможны в Москве в конце предстоящей недели, они "собьют жару" до плюс 24 - плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:28:00+03:00
2025-07-27T15:28:00+03:00
2025-07-27T15:28:00+03:00
москва
михаил леус
общество
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028681503_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_d536f3f424589c3b097d151d4068854c.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Грозовые дожди возможны в Москве в конце предстоящей недели, они "собьют жару" до плюс 24 - плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что на предстоящей неделе жителей столичного региона ждут жаркие температуры. В среду и четверг, 30-31 июля, воздух прогреется до плюс 29 - плюс 31 градуса. "Только в субботу в атмосфере наметятся изменения - вырастет вероятность грозовых дождей, которые собьют жару до плюс 24 - плюс 26 градусов", - рассказал Леус.
https://ria.ru/20250727/rossiya-2031748873.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028681503_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0b6d4ee1f9a6237d25aaed4669b10f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил леус, общество, погода
Москва, Михаил Леус, Общество, Погода
Леус рассказал о возможных грозовых дождях в Москве
Леус: грозовые дожди собьют жару в Москве в конце предстоящей недели