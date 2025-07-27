https://ria.ru/20250727/moskva-2031750226.html

Леус рассказал о возможных грозовых дождях в Москве

Леус рассказал о возможных грозовых дождях в Москве - РИА Новости, 27.07.2025

Леус рассказал о возможных грозовых дождях в Москве

Грозовые дожди возможны в Москве в конце предстоящей недели, они "собьют жару" до плюс 24 - плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T15:28:00+03:00

2025-07-27T15:28:00+03:00

2025-07-27T15:28:00+03:00

москва

михаил леус

общество

погода

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Грозовые дожди возможны в Москве в конце предстоящей недели, они "собьют жару" до плюс 24 - плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что на предстоящей неделе жителей столичного региона ждут жаркие температуры. В среду и четверг, 30-31 июля, воздух прогреется до плюс 29 - плюс 31 градуса. "Только в субботу в атмосфере наметятся изменения - вырастет вероятность грозовых дождей, которые собьют жару до плюс 24 - плюс 26 градусов", - рассказал Леус.

https://ria.ru/20250727/rossiya-2031748873.html

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москва, михаил леус, общество, погода