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Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду и четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду и четверг - РИА Новости, 27.07.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду и четверг
Воздух в Москве в среду и четверг, 30-31 июля, прогреется до плюс 29 - плюс 31 градуса, в целом на предстоящей неделе температура будет превышать климатическую... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:25:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздух в Москве в среду и четверг, 30-31 июля, прогреется до плюс 29 - плюс 31 градуса, в целом на предстоящей неделе температура будет превышать климатическую норму на четыре-пять градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что на предстоящей неделе жителей столичного региона ждет стабильная погода с небольшой облачностью, отсутствием осадков и жаркими температурами. В среднем показания термометров окажутся на четыре-пять градусов выше климатической нормы. "В понедельник и вторник в Москве плюс 28 - плюс 30 градусов, в среду и четверг воздух прогреется до плюс 29 - плюс 31 градуса, в пятницу температурный фон вернется к значениям начала недели. Тепло будет и по ночам – преобладающий фон температуры - плюс 14 - плюс 19 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что над столичным регионом продолжатся процессы, начавшиеся в выходные и напоминающие ситуацию омега-блокирования, когда сформировавшийся над средней полосой теплый и малоподвижный антициклон приведет к нарушению привычной формы циркуляции. Огибая этот антициклон, привычный в севером полушарии западно-восточный перенос сменится меридиональными потоками - у западных границ России они будут иметь южное направление, а над Уралом - северное.
https://ria.ru/20250727/rossiya-2031748873.html
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общество, москва, россия, урал, михаил леус, погода
Общество, Москва, Россия, Урал, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду и четверг
Воздух в Москве в среду и четверг прогреется до 31 градуса