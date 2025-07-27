https://ria.ru/20250727/moskva-2031734328.html

В центрах госуслуг "Мои документы" проводят ремонт

В центрах госуслуг "Мои документы" проводят ремонт - РИА Новости, 27.07.2025

В центрах госуслуг "Мои документы" проводят ремонт

Специалисты комплекса городского хозяйства выполняют текущий ремонт в центрах госуслуг "Мои документы" в Москве и приспосабливают помещения под открытие новых... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T13:56:00+03:00

2025-07-27T13:56:00+03:00

2025-07-27T13:56:00+03:00

общество

москва

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполняют текущий ремонт в центрах госуслуг "Мои документы" в Москве и приспосабливают помещения под открытие новых центров. "Поздравляем с профессиональным праздником работников центров госуслуг "Мои документы". Желаем каждому из них благополучия и профессиональных успехов и благодарим за помощь горожанам в оформлении сотни услуг. Чтобы их работа проходила в комфортных условиях, наши специалисты выполняют текущий ремонт в уже существующих офисах, приспосабливают нежилые помещения под размещение новых центров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в каждом обновленном центре специалисты модернизируют системы кондиционирования и вентиляции, создают необходимые условия для маломобильных групп населения, делают просторные и светлые кабинеты и зоны ожидания. "Устанавливаем терминалы самообслуживания, копировальные автоматы, компьютеры и фотокабины; организуем игровые уголки для детей и комнаты матери и ребенка; увеличиваем количество окон приема", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250727/gosuslugi-2031704853.html

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