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В центрах госуслуг "Мои документы" проводят ремонт - РИА Новости, 27.07.2025
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13:56 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/moskva-2031734328.html
В центрах госуслуг "Мои документы" проводят ремонт
В центрах госуслуг "Мои документы" проводят ремонт - РИА Новости, 27.07.2025
В центрах госуслуг "Мои документы" проводят ремонт
Специалисты комплекса городского хозяйства выполняют текущий ремонт в центрах госуслуг "Мои документы" в Москве и приспосабливают помещения под открытие новых... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:56:00+03:00
2025-07-27T13:56:00+03:00
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполняют текущий ремонт в центрах госуслуг "Мои документы" в Москве и приспосабливают помещения под открытие новых центров. "Поздравляем с профессиональным праздником работников центров госуслуг "Мои документы". Желаем каждому из них благополучия и профессиональных успехов и благодарим за помощь горожанам в оформлении сотни услуг. Чтобы их работа проходила в комфортных условиях, наши специалисты выполняют текущий ремонт в уже существующих офисах, приспосабливают нежилые помещения под размещение новых центров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в каждом обновленном центре специалисты модернизируют системы кондиционирования и вентиляции, создают необходимые условия для маломобильных групп населения, делают просторные и светлые кабинеты и зоны ожидания. "Устанавливаем терминалы самообслуживания, копировальные автоматы, компьютеры и фотокабины; организуем игровые уголки для детей и комнаты матери и ребенка; увеличиваем количество окон приема", - уточняется в сообщении.
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общество, москва
Общество, Москва
В центрах госуслуг "Мои документы" проводят ремонт

В центрах госуслуг "Мои документы" в Москве выполняют текущий ремонт

© РИА Новости / Сергей МамонтовСотрудники и посетители центра "Мои документы"
Сотрудники и посетители центра Мои документы - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Сотрудники и посетители центра "Мои документы". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполняют текущий ремонт в центрах госуслуг "Мои документы" в Москве и приспосабливают помещения под открытие новых центров.
"Поздравляем с профессиональным праздником работников центров госуслуг "Мои документы". Желаем каждому из них благополучия и профессиональных успехов и благодарим за помощь горожанам в оформлении сотни услуг. Чтобы их работа проходила в комфортных условиях, наши специалисты выполняют текущий ремонт в уже существующих офисах, приспосабливают нежилые помещения под размещение новых центров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в каждом обновленном центре специалисты модернизируют системы кондиционирования и вентиляции, создают необходимые условия для маломобильных групп населения, делают просторные и светлые кабинеты и зоны ожидания.
"Устанавливаем терминалы самообслуживания, копировальные автоматы, компьютеры и фотокабины; организуем игровые уголки для детей и комнаты матери и ребенка; увеличиваем количество окон приема", - уточняется в сообщении.
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