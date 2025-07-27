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В Москве капитально отремонтировали дома, знаменитые выдающимися жителями
В Москве капитально отремонтировали дома, знаменитые выдающимися жителями - РИА Новости, 27.07.2025
В Москве капитально отремонтировали дома, знаменитые выдающимися жителями
Более 65 домов, где проживали известные деятели науки, капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:32:00+03:00
2025-07-27T10:32:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 65 домов, где проживали известные деятели науки, капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Многие столичные жилые дома знамениты своими выдающимися жителями. Среди них — деятели науки, подарившие миру важные открытия, исследования и изобретения. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что за 10 лет в столице капитально отремонтировали 66 домов, где жили ученые... В этих домах проживали эпидемиолог, физик, металлург и другие известные деятели науки", - говорится в сообщении. Среди известных жильцов - ученый-эпидемиолог Бениямин Черкасский, физик Евгений Фейнберг, исследователь в области механики горных пород Евгений Шемякин и ученый-металлург Антон Вольский.
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москва, россия
В Москве капитально отремонтировали дома, знаменитые выдающимися жителями
В Москве капитально отремонтировали 66 домов, где жили известные ученые