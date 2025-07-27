https://ria.ru/20250727/moskva-2031692163.html
В Москве арестовали подозреваемого в участии в террористической организации
В Москве арестовали подозреваемого в участии в террористической организации - РИА Новости, 27.07.2025
В Москве арестовали подозреваемого в участии в террористической организации
Московский суд арестовал мужчину "с многочисленными криминальными связями" за границей по обвинению в участии в террористической организации, говорится в... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T07:17:00+03:00
2025-07-27T07:17:00+03:00
2025-07-27T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Московский суд арестовал мужчину "с многочисленными криминальными связями" за границей по обвинению в участии в террористической организации, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мужчине вменили часть 2 статьи 205.5 УК ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической"). "Подал заявление на получение заграничного паспорта, имеет многочисленные связи за пределами России, не имеет постоянного источника дохода, по месту регистрации не проживает", — сказано в документах. Следствие просило суд арестовать фигуранта, так как тот сможет скрыться от органов следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, а также уничтожить доказательства по делу. Защита, в свою очередь, просила избрать обвиняемому меру пресечения, не связанную со стражей. Суд, изучив материалы, пришел к выводам об обоснованности причастности мужчины к совершению инкриминируемого преступления.
https://ria.ru/20250726/sud-2031607783.html
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В Москве арестовали подозреваемого в участии в террористической организации
Московский суд арестовал мужчину с криминальными связями за границей
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Московский суд арестовал мужчину "с многочисленными криминальными связями" за границей по обвинению в участии в террористической организации, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Мужчине вменили часть 2 статьи 205.5 УК ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической").
"Подал заявление на получение заграничного паспорта, имеет многочисленные связи за пределами России, не имеет постоянного источника дохода, по месту регистрации не проживает", — сказано в документах.
Следствие просило суд арестовать фигуранта, так как тот сможет скрыться от органов следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, а также уничтожить доказательства по делу.
Защита, в свою очередь, просила избрать обвиняемому меру пресечения, не связанную со стражей.
Суд, изучив материалы, пришел к выводам об обоснованности причастности мужчины к совершению инкриминируемого преступления.