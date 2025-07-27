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Ликсутов: столичная компания создала препарат для терапии болезни почек

Ликсутов: столичная компания создала препарат для терапии болезни почек - РИА Новости, 27.07.2025

Ликсутов: столичная компания создала препарат для терапии болезни почек

Компания "Р-Опра", являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", начала производить лекарство для терапии хронической болезни... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T14:13:00+03:00

2025-07-27T14:13:00+03:00

2025-07-27T14:13:00+03:00

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максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Компания "Р-Опра", являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", начала производить лекарство для терапии хронической болезни почек, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."ОЭЗ “Технополис Москва” – один из ведущих центров развития отечественной фармацевтики. По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку компаниям, которые разрабатывают и производят современные лекарства. Так, резидент ОЭЗ зарегистрировал и начал выпуск препарата на основе синтетического аналога витамина D для лечения тяжелых форм хронической почечной недостаточности", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Препарат выпускается на предприятии "Р-Опра" (входит в группу компаний "Р-Фарм")."Выпуск нового препарата осуществляется в форме желатиновых капсул и включает полный производственный цикл – от синтеза активной фармацевтической субстанции, проведения клинических исследований и контроля качества до получения готовой лекарственной формы", – подчеркнул министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.Он также заявил, что компания с 2019 года входит в число резидентов ОЭЗ. За этот период создано более 280 рабочих мест.Гендиректор особой экономической зоны Геннадий Дегтев рассказал, что предприятие в 2024 году на площадке "Печатники" создало научно-исследовательский центр для разработки лекарств для лечения онкологических, инфекционных и других заболеваний.Группа компаний и город заключили три офсетных контракта. С 2026 года в город стартуют поставки лекарств для лечения диабета, неврологических, ревматологических и других заболеваний.Генеральный директор группы "Р-Фарм" Василий Игнатьев заявил, что компания поступательно расширяет линейку продукции. Это стало возможным, в том числе благодаря производственной базе в ОЭЗ Москвы.Ранее Гарбузов рассказал, что в столичном районе Хорошево-Мневники в рамках столичной программы стимулирования создания мест приложения труда будет создан деловой комплекс.

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