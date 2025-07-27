Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: столичная компания создала препарат для терапии болезни почек - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:13 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/moskva-2031652594.html
Ликсутов: столичная компания создала препарат для терапии болезни почек
Ликсутов: столичная компания создала препарат для терапии болезни почек - РИА Новости, 27.07.2025
Ликсутов: столичная компания создала препарат для терапии болезни почек
Компания "Р-Опра", являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", начала производить лекарство для терапии хронической болезни... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:13:00+03:00
2025-07-27T14:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
поддержка бизнеса
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031651799_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_c679d87b517db7b7613d1b01868f2fa8.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Компания "Р-Опра", являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", начала производить лекарство для терапии хронической болезни почек, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."ОЭЗ “Технополис Москва” – один из ведущих центров развития отечественной фармацевтики. По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку компаниям, которые разрабатывают и производят современные лекарства. Так, резидент ОЭЗ зарегистрировал и начал выпуск препарата на основе синтетического аналога витамина D для лечения тяжелых форм хронической почечной недостаточности", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Препарат выпускается на предприятии "Р-Опра" (входит в группу компаний "Р-Фарм")."Выпуск нового препарата осуществляется в форме желатиновых капсул и включает полный производственный цикл – от синтеза активной фармацевтической субстанции, проведения клинических исследований и контроля качества до получения готовой лекарственной формы", – подчеркнул министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.Он также заявил, что компания с 2019 года входит в число резидентов ОЭЗ. За этот период создано более 280 рабочих мест.Гендиректор особой экономической зоны Геннадий Дегтев рассказал, что предприятие в 2024 году на площадке "Печатники" создало научно-исследовательский центр для разработки лекарств для лечения онкологических, инфекционных и других заболеваний.Группа компаний и город заключили три офсетных контракта. С 2026 года в город стартуют поставки лекарств для лечения диабета, неврологических, ревматологических и других заболеваний.Генеральный директор группы "Р-Фарм" Василий Игнатьев заявил, что компания поступательно расширяет линейку продукции. Это стало возможным, в том числе благодаря производственной базе в ОЭЗ Москвы.Ранее Гарбузов рассказал, что в столичном районе Хорошево-Мневники в рамках столичной программы стимулирования создания мест приложения труда будет создан деловой комплекс.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031651799_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_053ec12bb745c7cee1751f77de60f132.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
поддержка бизнеса , москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Поддержка бизнеса , Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Ликсутов: столичная компания создала препарат для терапии болезни почек

Ликсутов: компания "Р-Опра" создала лекарство для терапии болезни почек

© Пресс-служба ДИППКомпания "Р-Опра", являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", начала производить лекарство для терапии хронической болезни почек,
Компания Р-Опра, являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) Технополис Москва, начала производить лекарство для терапии хронической болезни почек, - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Пресс-служба ДИПП
Компания "Р-Опра", являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", начала производить лекарство для терапии хронической болезни почек,
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Компания "Р-Опра", являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", начала производить лекарство для терапии хронической болезни почек, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"ОЭЗ “Технополис Москва” – один из ведущих центров развития отечественной фармацевтики. По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку компаниям, которые разрабатывают и производят современные лекарства. Так, резидент ОЭЗ зарегистрировал и начал выпуск препарата на основе синтетического аналога витамина D для лечения тяжелых форм хронической почечной недостаточности", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Препарат выпускается на предприятии "Р-Опра" (входит в группу компаний "Р-Фарм").
"Выпуск нового препарата осуществляется в форме желатиновых капсул и включает полный производственный цикл – от синтеза активной фармацевтической субстанции, проведения клинических исследований и контроля качества до получения готовой лекарственной формы", – подчеркнул министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он также заявил, что компания с 2019 года входит в число резидентов ОЭЗ. За этот период создано более 280 рабочих мест.
Гендиректор особой экономической зоны Геннадий Дегтев рассказал, что предприятие в 2024 году на площадке "Печатники" создало научно-исследовательский центр для разработки лекарств для лечения онкологических, инфекционных и других заболеваний.
Группа компаний и город заключили три офсетных контракта. С 2026 года в город стартуют поставки лекарств для лечения диабета, неврологических, ревматологических и других заболеваний.
Генеральный директор группы "Р-Фарм" Василий Игнатьев заявил, что компания поступательно расширяет линейку продукции. Это стало возможным, в том числе благодаря производственной базе в ОЭЗ Москвы.
Ранее Гарбузов рассказал, что в столичном районе Хорошево-Мневники в рамках столичной программы стимулирования создания мест приложения труда будет создан деловой комплекс.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала