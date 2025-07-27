https://ria.ru/20250727/moldaviya-2031790121.html

Лидер молдавской партии заявила о невозможности блокировать ее имущество

Лидер молдавской партии заявила о невозможности блокировать ее имущество - РИА Новости, 27.07.2025

Лидер молдавской партии заявила о невозможности блокировать ее имущество

Лидер партии "Возрождение" (входит в оппозиционный блок "Победа") Наталья Параска заявила РИА Новости, что молдавскому правительству нечего будет блокировать из РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T20:16:00+03:00

2025-07-27T20:16:00+03:00

2025-07-27T20:16:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Лидер партии "Возрождение" (входит в оппозиционный блок "Победа") Наталья Параска заявила РИА Новости, что молдавскому правительству нечего будет блокировать из ее имущества, так как у нее его нет, как и банковских счетов. Ранее ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Ранее в воскресенье молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что в Молдавии заблокируют счета политиков и компаний, связанных с лидером оппозиционного в республике блока "Победа" Иланом Шором, которых недавно включили в санкционный список ЕС. "Особо комментировать даже нечего. Узнала из новостей про блокировку счетов и прочего. У меня лично нет банковских счетов и блокировать нечего. Движимого или недвижимого имущества у меня также нет. Несмотря не все эти "громкие новости", мы будем двигаться вперед на благо страны и народа, и могу пожелать Речану только удачи. После 28 сентября (день проведения парламентских выборов в Молдавии - ред.) она ему очень понадобится", - сказала Параска. В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока "Победа" указывается, что блок якобы "подрывает демократический политический процесс, в том числе серьезно вмешивался в проведение выборов и несет ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике". В числе обвинений против "Победы" также указывается "связь с Иланом Шором". Среди других организаций в списки включены ООО А7 и "Культурно-образовательный центр Молдовы". В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер "Победы" Вадим Грозаву.

https://ria.ru/20250402/britanija-2008885116.html

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в мире, молдавия, дорин речан, илан шор, евросоюз, возрождение