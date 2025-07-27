https://ria.ru/20250727/moldaviya-2031786758.html

Молдавский депутат обвинил власти страны в том, что они боятся правды

Молдавский депутат обвинил власти страны в том, что они боятся правды - РИА Новости, 27.07.2025

Молдавский депутат обвинил власти страны в том, что они боятся правды

Молдавские власти боятся встречи с жителями республики, которые высказывают правдивое мнение о ситуации в стране, заявил депутат парламента от оппозиционного... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T19:42:00+03:00

2025-07-27T19:42:00+03:00

2025-07-27T19:42:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Молдавские власти боятся встречи с жителями республики, которые высказывают правдивое мнение о ситуации в стране, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. В воскресенье Речан побывал с визитом в южном городе Тараклия. Жители города и Тараклийского района пришли к городскому дому культуры, чтобы выразить свой протест власти. Они скандировали: "Долой (президента Молдавии - ред.) Майю Санду!", "Речан, уезжай!". Однако полиция не пускала их к зданию. Участники митинга были возмущены действиями полиции республики, они посчитали, что глава правительства намеренно избегает встречи с ними. "Жители Тараклии встретили премьера Речана с вениками (таким образом протестующие намекают на то, что премьеру нужно "выметаться" из страны - ред.). Это далеко не первый, и, я уверен, не последний район Молдовы, где люди протестуют против антинародной политики ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.). Жители требуют, чтобы виновники обнищания страны покинули не только их территорию, но и всю Молдову… ПДС боится правды", - написал в своем Telegram-канале Фотеску. Депутат отметил, что за время правления ПДС страну покинул каждый третий житель, вдвое сократилось количество студентов в вузах страны, цены на еду, лекарства и услуги выросли в 2-3 раза, а зарплаты съела инфляция. "У каждой проблемы в Молдове есть имя. Речан - один из авторов коррупционных газовых схем, из-за которых жители Молдовы остались без тепла в морозную зиму. Пока пенсионеры голодают и замерзают, они наживаются на тарифах. Сейчас их предвыборные гастроли полны пустых обещаний", - пояснил он. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250726/moldaviya-2031614076.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец