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Оппозиция объяснила, почему власти Молдавии отгородились от народа - РИА Новости, 27.07.2025
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21:47 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/moldavija-2031801027.html
Оппозиция объяснила, почему власти Молдавии отгородились от народа
Оппозиция объяснила, почему власти Молдавии отгородились от народа - РИА Новости, 27.07.2025
Оппозиция объяснила, почему власти Молдавии отгородились от народа
Молдавские власти отгородились от граждан республики, поскольку знают, что их время истекает, а за оппозицией стоит большинство избирателей, заявила депутат... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T21:47:00+03:00
2025-07-27T21:47:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
дорин речан
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Молдавские власти отгородились от граждан республики, поскольку знают, что их время истекает, а за оппозицией стоит большинство избирателей, заявила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова. В воскресенье премьер Молдавии Дорин Речан побывал с визитом в южном городе Тараклия. Жители Тараклии и Тараклийского района пришли к городскому дому культуры, чтобы выразить свой протест власти, однако полиция не пускала их к зданию. Участники митинга посчитали, что глава правительства намеренно избегает встречи с ними. Полиция Молдавии также задержала ряд представителей блока "Победа" без объяснения причин. "Сегодня в Тараклию приехал премьер Речан. Как и в Оргееве, его встретили метлами. Народ дал понять: вы здесь нежеланный гость… Власть боится не лозунгов, а того, что за нами большинство. Поэтому и хватает тех, кто говорит правду… Власть отгородилась от народа, потому что знает: ее время истекает. Сегодня люди уже не боятся - боится власть. Боится нас, боится выборов, боится правды. Поэтому сегодня Речан убежал из Тараклии, как говорится, не попрощавшись", - написала Апостолова в своем Telegram-канале. По ее словам, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) обещала перемены, но принесла бедность, эмиграцию и разруху. "Вместо поддержки - тарифы, вместо реформ - схемы. Образование уничтожено, школы закрываются, молодежь уезжает. Всё это - результат правления послушных исполнителей чужой воли", - подчеркнула депутат. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250727/moldavija-2031786928.html
https://ria.ru/20250727/moldaviya-2031786758.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, дорин речан, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Дорин Речан, Евгения Гуцул
Оппозиция объяснила, почему власти Молдавии отгородились от народа

Депутат Апостолова: власти Молдавии боятся, что их время истекает

© РИА НовостиМитинг в центре Кишинева
Митинг в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости
Митинг в центре Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Молдавские власти отгородились от граждан республики, поскольку знают, что их время истекает, а за оппозицией стоит большинство избирателей, заявила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова.
В воскресенье премьер Молдавии Дорин Речан побывал с визитом в южном городе Тараклия. Жители Тараклии и Тараклийского района пришли к городскому дому культуры, чтобы выразить свой протест власти, однако полиция не пускала их к зданию. Участники митинга посчитали, что глава правительства намеренно избегает встречи с ними. Полиция Молдавии также задержала ряд представителей блока "Победа" без объяснения причин.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Молдавскую полицию обвинили в нарушении конституции
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"Сегодня в Тараклию приехал премьер Речан. Как и в Оргееве, его встретили метлами. Народ дал понять: вы здесь нежеланный гость… Власть боится не лозунгов, а того, что за нами большинство. Поэтому и хватает тех, кто говорит правду… Власть отгородилась от народа, потому что знает: ее время истекает. Сегодня люди уже не боятся - боится власть. Боится нас, боится выборов, боится правды. Поэтому сегодня Речан убежал из Тараклии, как говорится, не попрощавшись", - написала Апостолова в своем Telegram-канале.
По ее словам, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) обещала перемены, но принесла бедность, эмиграцию и разруху.
«
"Вместо поддержки - тарифы, вместо реформ - схемы. Образование уничтожено, школы закрываются, молодежь уезжает. Всё это - результат правления послушных исполнителей чужой воли", - подчеркнула депутат.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Вадим Фотеску - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Молдавский депутат обвинил власти страны в том, что они боятся правды
Вчера, 19:42
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияДорин РечанЕвгения Гуцул
 
 
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