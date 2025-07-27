Оппозиция объяснила, почему власти Молдавии отгородились от народа
Депутат Апостолова: власти Молдавии боятся, что их время истекает
© РИА НовостиМитинг в центре Кишинева
© РИА Новости
Митинг в центре Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Молдавские власти отгородились от граждан республики, поскольку знают, что их время истекает, а за оппозицией стоит большинство избирателей, заявила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова.
В воскресенье премьер Молдавии Дорин Речан побывал с визитом в южном городе Тараклия. Жители Тараклии и Тараклийского района пришли к городскому дому культуры, чтобы выразить свой протест власти, однако полиция не пускала их к зданию. Участники митинга посчитали, что глава правительства намеренно избегает встречи с ними. Полиция Молдавии также задержала ряд представителей блока "Победа" без объяснения причин.
"Сегодня в Тараклию приехал премьер Речан. Как и в Оргееве, его встретили метлами. Народ дал понять: вы здесь нежеланный гость… Власть боится не лозунгов, а того, что за нами большинство. Поэтому и хватает тех, кто говорит правду… Власть отгородилась от народа, потому что знает: ее время истекает. Сегодня люди уже не боятся - боится власть. Боится нас, боится выборов, боится правды. Поэтому сегодня Речан убежал из Тараклии, как говорится, не попрощавшись", - написала Апостолова в своем Telegram-канале.
По ее словам, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) обещала перемены, но принесла бедность, эмиграцию и разруху.
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"Вместо поддержки - тарифы, вместо реформ - схемы. Образование уничтожено, школы закрываются, молодежь уезжает. Всё это - результат правления послушных исполнителей чужой воли", - подчеркнула депутат.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.