https://ria.ru/20250727/moldavija-2031801027.html

Оппозиция объяснила, почему власти Молдавии отгородились от народа

Оппозиция объяснила, почему власти Молдавии отгородились от народа - РИА Новости, 27.07.2025

Оппозиция объяснила, почему власти Молдавии отгородились от народа

Молдавские власти отгородились от граждан республики, поскольку знают, что их время истекает, а за оппозицией стоит большинство избирателей, заявила депутат... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T21:47:00+03:00

2025-07-27T21:47:00+03:00

2025-07-27T21:47:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

дорин речан

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Молдавские власти отгородились от граждан республики, поскольку знают, что их время истекает, а за оппозицией стоит большинство избирателей, заявила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова. В воскресенье премьер Молдавии Дорин Речан побывал с визитом в южном городе Тараклия. Жители Тараклии и Тараклийского района пришли к городскому дому культуры, чтобы выразить свой протест власти, однако полиция не пускала их к зданию. Участники митинга посчитали, что глава правительства намеренно избегает встречи с ними. Полиция Молдавии также задержала ряд представителей блока "Победа" без объяснения причин. "Сегодня в Тараклию приехал премьер Речан. Как и в Оргееве, его встретили метлами. Народ дал понять: вы здесь нежеланный гость… Власть боится не лозунгов, а того, что за нами большинство. Поэтому и хватает тех, кто говорит правду… Власть отгородилась от народа, потому что знает: ее время истекает. Сегодня люди уже не боятся - боится власть. Боится нас, боится выборов, боится правды. Поэтому сегодня Речан убежал из Тараклии, как говорится, не попрощавшись", - написала Апостолова в своем Telegram-канале. По ее словам, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) обещала перемены, но принесла бедность, эмиграцию и разруху. "Вместо поддержки - тарифы, вместо реформ - схемы. Образование уничтожено, школы закрываются, молодежь уезжает. Всё это - результат правления послушных исполнителей чужой воли", - подчеркнула депутат. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250727/moldavija-2031786928.html

https://ria.ru/20250727/moldaviya-2031786758.html

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кишинев

гагаузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, дорин речан, евгения гуцул