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В Молдавии задержали ряд представителей блока "Победа" - РИА Новости, 27.07.2025
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15:01 27.07.2025 (обновлено: 16:25 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/moldavija-2031745686.html
В Молдавии задержали ряд представителей блока "Победа"
В Молдавии задержали ряд представителей блока "Победа" - РИА Новости, 27.07.2025
В Молдавии задержали ряд представителей блока "Победа"
В молдавском городе Тараклия полиция задержала несколько представителей оппозиционного блока "Победа", передает телеканал "Первый в Молдове". РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:01:00+03:00
2025-07-27T16:25:00+03:00
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КИШИНЕВ, 27 июл — РИА Новости. В молдавском городе Тараклия полиция задержала несколько представителей оппозиционного блока "Победа", передает телеканал "Первый в Молдове"."В Тараклии задержаны активист Александр Панов и лидер партии "Шанс" (Алексей. — Прим. ред.) Лунгу. Кроме того, жестко задержан активист блока "Победа" Иван Гуччи. Его ударили, обматерили и силой затолкали в машину. Все это — посреди бела дня", — говорится в сообщении.При этом в инспекторате городской полиции не смогли назвать причины, по которым задержали представителей блока "Победа". "По словам полицейских, они не арестованы, а с ними проводят профилактические беседы. На какую тему проводятся беседы, а также почему именно перед визитом премьера, также не уточняется", — указывается в публикации.Все это происходит на фоне ожидаемого приезда в Тараклию главы правительства страны Дорина Речана. Жители города собрались у Дома культуры, где должен выступить премьер, чтобы выразить протест власти. Они скандируют: "Долой Майю Санду!", "Речан, уезжай!". При этом полиция не пускает их к зданию.В последние годы власти Молдавии усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031277496.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, дорин речан, майя санду, евгения гуцул, московский комсомолец, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Дорин Речан, Майя Санду, Евгения Гуцул, Московский комсомолец, Россия
В Молдавии задержали ряд представителей блока "Победа"

В молдавской Тараклии задержали представителей оппозиционного блока "Победа"

© Sputnik Молдова 2.0/TelegramПротестующие в Тараклии
Протестующие в Тараклии - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Протестующие в Тараклии
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КИШИНЕВ, 27 июл — РИА Новости. В молдавском городе Тараклия полиция задержала несколько представителей оппозиционного блока "Победа", передает телеканал "Первый в Молдове".
"В Тараклии задержаны активист Александр Панов и лидер партии "Шанс" (Алексей. — Прим. ред.) Лунгу. Кроме того, жестко задержан активист блока "Победа" Иван Гуччи. Его ударили, обматерили и силой затолкали в машину. Все это — посреди бела дня", — говорится в сообщении.
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При этом в инспекторате городской полиции не смогли назвать причины, по которым задержали представителей блока "Победа".
"По словам полицейских, они не арестованы, а с ними проводят профилактические беседы. На какую тему проводятся беседы, а также почему именно перед визитом премьера, также не уточняется", — указывается в публикации.

Блок "Победа" объединяет партии, выступающие за восстановление отношений с Россией и интеграцию с ЕАЭС. Избирательный список возглавляет глава Гагаузии Евгения Гуцул. Сейчас она находится под домашним арестом по обвинению в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024 году.

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Все это происходит на фоне ожидаемого приезда в Тараклию главы правительства страны Дорина Речана. Жители города собрались у Дома культуры, где должен выступить премьер, чтобы выразить протест власти. Они скандируют: "Долой Майю Санду!", "Речан, уезжай!". При этом полиция не пускает их к зданию.
В последние годы власти Молдавии усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияДорин РечанМайя СандуЕвгения ГуцулМосковский комсомолецРоссия
 
 
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