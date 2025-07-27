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Миссионеры сбрасывают в Амазонию записи библейских текстов, пишет Guardian - РИА Новости, 27.07.2025
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14:39 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/missionery-2031741912.html
Миссионеры сбрасывают в Амазонию записи библейских текстов, пишет Guardian
Миссионеры сбрасывают в Амазонию записи библейских текстов, пишет Guardian - РИА Новости, 27.07.2025
Миссионеры сбрасывают в Амазонию записи библейских текстов, пишет Guardian
Миссионеры евангелистской церкви в Бразилии тайно сбрасывают с беспилотников на охраняемую территорию проживания изолированных племен Амазонии устройства,... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:39:00+03:00
2025-07-27T14:39:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Миссионеры евангелистской церкви в Бразилии тайно сбрасывают с беспилотников на охраняемую территорию проживания изолированных племен Амазонии устройства, воспроизводящие аудиозаписи с библейскими текстами, для нелегальной миссионерской деятельности, сообщает газета Guardian со ссылкой на проведенное расследование. Как пишет Guardian, правительство Бразилии придерживается политики, предусматривающей, что изолированные племена должны сами инициировать любые контакты с внешним миром, с целью поддержать право народов на самоопределение. Кроме того, государство строго контролирует доступ к коренным народам, чтобы защитить их от болезней, к которым у них может полностью отсутствовать иммунитет. "Совместное расследование газеты Guardian и бразильской газеты O Globo показало, что среди представителей народа корубо в долине Жавари, недалеко от границы Бразилии и Перу, появились устройства на солнечных батареях, воспроизводящие библейские тексты на португальском и испанском языках", - пишет издание. Отмечается, что это не первая попытка миссионерских групп добраться до изолированных и неконтактных общин в долине Жавари. Незадолго до пандемии коронавируса сообщалось, что группа граждан США и Бразилии, связанных с евангелическими церквями, планировала вступить в контакт с народом корубо. Тогда им запретили съезд на территорию проживания народов. По данным Guardian, аналогичная ситуация началась снова, теперь уже с более совершенными техническими средствами. В частности, в деревне корубо было найдено по меньшей мере семь устройств, похожих на мобильный телефон, которые беспрерывно могли воспроизводить отрывки из Библии и проповеди американского баптиста. Издание напоминает, что племя корубо, "известное своим смертоносным мастерством владения боевыми дубинками", недавно вошло в контакт с людьми и поэтому представляет особый интерес для некоторых миссионеров.
https://ria.ru/20240605/nauka-1950411065.html
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в мире, бразилия, перу, сша
В мире, Бразилия, Перу, США
Миссионеры сбрасывают в Амазонию записи библейских текстов, пишет Guardian

Guardian: миссионеры сбрасывают в Амазонию устройства с библейскими текстами

© trinitymbc.orgБиблия
Библия - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© trinitymbc.org
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Миссионеры евангелистской церкви в Бразилии тайно сбрасывают с беспилотников на охраняемую территорию проживания изолированных племен Амазонии устройства, воспроизводящие аудиозаписи с библейскими текстами, для нелегальной миссионерской деятельности, сообщает газета Guardian со ссылкой на проведенное расследование.
Как пишет Guardian, правительство Бразилии придерживается политики, предусматривающей, что изолированные племена должны сами инициировать любые контакты с внешним миром, с целью поддержать право народов на самоопределение. Кроме того, государство строго контролирует доступ к коренным народам, чтобы защитить их от болезней, к которым у них может полностью отсутствовать иммунитет.
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"Совместное расследование газеты Guardian и бразильской газеты O Globo показало, что среди представителей народа корубо в долине Жавари, недалеко от границы Бразилии и Перу, появились устройства на солнечных батареях, воспроизводящие библейские тексты на португальском и испанском языках", - пишет издание.
Отмечается, что это не первая попытка миссионерских групп добраться до изолированных и неконтактных общин в долине Жавари. Незадолго до пандемии коронавируса сообщалось, что группа граждан США и Бразилии, связанных с евангелическими церквями, планировала вступить в контакт с народом корубо. Тогда им запретили съезд на территорию проживания народов. По данным Guardian, аналогичная ситуация началась снова, теперь уже с более совершенными техническими средствами.
В частности, в деревне корубо было найдено по меньшей мере семь устройств, похожих на мобильный телефон, которые беспрерывно могли воспроизводить отрывки из Библии и проповеди американского баптиста.
Издание напоминает, что племя корубо, "известное своим смертоносным мастерством владения боевыми дубинками", недавно вошло в контакт с людьми и поэтому представляет особый интерес для некоторых миссионеров.
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