В британском Эппинге прошел очередной протест против мигрантов

ЛОНДОН, 27 июл - РИА Новости. Очередной протест против размещения беженцев в местной гостинице The Bell прошел в британском городе Эппинг вблизи Лондона, по данным полиции, в этот раз акция прошла мирно. "Полиция присутствовала на мирной акции протеста в Эппинге, в которой приняли участие две отдельные группы протестующих… Группа людей, протестовавших против гостиницы The Bell, собралась около часа дня", - говорится в заявлении полиции графства Эссекс.Отмечается, что позже в городе образовался контрпротест в защиту мигрантов. Полиция сопроводила эту группу от станции метро до места акции. Несмотря на мирный характер собрания, три человека были задержаны. В середине июля в Эппинге вспыхнули беспорядки на фоне суда над 38-летним мигрантом, обвиняемым в изнасиловании. Сотни демонстрантов неоднократно собирались рядом с гостиницей The Bell, в ходе одной из акций протестующие вступили в стычки с полицией, несколько человек были арестованы. В пятницу местные власти Эппинга призвали правительство Великобритании закрыть гостиницы, где содержатся мигранты. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

