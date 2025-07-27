В британском Эппинге прошел очередной протест против мигрантов
В британском городе Эппинг прошел протест против размещения беженцев в гостинице
Британская полиция. Архивное фото
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ЛОНДОН, 27 июл - РИА Новости. Очередной протест против размещения беженцев в местной гостинице The Bell прошел в британском городе Эппинг вблизи Лондона, по данным полиции, в этот раз акция прошла мирно.
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"Полиция присутствовала на мирной акции протеста в Эппинге, в которой приняли участие две отдельные группы протестующих… Группа людей, протестовавших против гостиницы The Bell, собралась около часа дня", - говорится в заявлении полиции графства Эссекс.
Отмечается, что позже в городе образовался контрпротест в защиту мигрантов. Полиция сопроводила эту группу от станции метро до места акции. Несмотря на мирный характер собрания, три человека были задержаны.
В середине июля в Эппинге вспыхнули беспорядки на фоне суда над 38-летним мигрантом, обвиняемым в изнасиловании. Сотни демонстрантов неоднократно собирались рядом с гостиницей The Bell, в ходе одной из акций протестующие вступили в стычки с полицией, несколько человек были арестованы. В пятницу местные власти Эппинга призвали правительство Великобритании закрыть гостиницы, где содержатся мигранты.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.