https://ria.ru/20250727/makron-2031754088.html

"Мы продолжаем". Макрон сделал дерзкий выпад в адрес России

"Мы продолжаем". Макрон сделал дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 27.07.2025

"Мы продолжаем". Макрон сделал дерзкий выпад в адрес России

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X заявил об увеличении давления на Москву. РИА Новости, 27.07.2025

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фридрих мерц

эммануэль макрон

сергей лавров

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X заявил об увеличении давления на Москву."Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию", — написал он.В среду Макрон перед началом переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что обсудит с ним вопросы поддержки Украины. Как передавало агентство France Press, лидеры неоднократно заявляли о своем стремлении оживить франко-германское партнерство в условиях конфликта на Украине.В России неоднократно заявляли, что поддержка Киева со стороны Запада в виде поставок вооружения мешает урегулированию, напрямую вовлекая страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20250727/putin-2031730110.html

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россия

украина

франция

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нато, россия, в мире, украина, франция, фридрих мерц, эммануэль макрон, сергей лавров