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"Мы продолжаем". Макрон сделал дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 27.07.2025
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15:55 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/makron-2031754088.html
"Мы продолжаем". Макрон сделал дерзкий выпад в адрес России
"Мы продолжаем". Макрон сделал дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 27.07.2025
"Мы продолжаем". Макрон сделал дерзкий выпад в адрес России
Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X заявил об увеличении давления на Москву. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:55:00+03:00
2025-07-27T15:55:00+03:00
нато
россия
в мире
украина
франция
фридрих мерц
эммануэль макрон
сергей лавров
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X заявил об увеличении давления на Москву."Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию", — написал он.В среду Макрон перед началом переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что обсудит с ним вопросы поддержки Украины. Как передавало агентство France Press, лидеры неоднократно заявляли о своем стремлении оживить франко-германское партнерство в условиях конфликта на Украине.В России неоднократно заявляли, что поддержка Киева со стороны Запада в виде поставок вооружения мешает урегулированию, напрямую вовлекая страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20250727/putin-2031730110.html
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нато, россия, в мире, украина, франция, фридрих мерц, эммануэль макрон, сергей лавров
НАТО, Россия, В мире, Украина, Франция, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров
"Мы продолжаем". Макрон сделал дерзкий выпад в адрес России

Макрон заявил о планах усилить давление на Россию

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X заявил об увеличении давления на Москву.
"Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию", — написал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Францию шокировал атомный "монстр", которого показали Путину
13:21
В среду Макрон перед началом переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что обсудит с ним вопросы поддержки Украины. Как передавало агентство France Press, лидеры неоднократно заявляли о своем стремлении оживить франко-германское партнерство в условиях конфликта на Украине.
В России неоднократно заявляли, что поддержка Киева со стороны Запада в виде поставок вооружения мешает урегулированию, напрямую вовлекая страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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11:32
 
НАТОРоссияВ миреУкраинаФранцияФридрих МерцЭммануэль МакронСергей Лавров
 
 
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