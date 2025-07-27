https://ria.ru/20250727/lukashenko-2031804081.html

Лукашенко поступали приглашения посетить страны Латинской Америки и Азии

Лукашенко поступали приглашения посетить страны Латинской Америки и Азии - РИА Новости, 27.07.2025

Лукашенко поступали приглашения посетить страны Латинской Америки и Азии

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что в адрес президента республики Александра Лукашенко поступают приглашения от многих стран посетить РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T22:21:00+03:00

2025-07-27T22:21:00+03:00

2025-07-27T22:21:00+03:00

в мире

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максим рыженков

александр лукашенко

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МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что в адрес президента республики Александра Лукашенко поступают приглашения от многих стран посетить их с визитами. "Есть вопрос конфиденциальности отношений с нашими партнерами. Но, поверьте, приглашений очень много. И это в страны Африки, и в страны Латинской Америки, и в страны Азии", - сказал министр в эфире телеканала "Беларусь 1", отвечая на вопрос о подготовке зарубежных визитов на высшем уровне. Глава МИД Белоруссии отметил, что недавно сам находился с визитом в Лаосе. "И там президента ждут, и к нам тоже хотят ехать. Приглашения больше полумира, наверное, посетить", - сказал Рыженков. По его словам, при принятии решения о визите главы государства оцениваются прежде всего перспективы развития межгосударственных отношений. "Мы исходим из того, где это будет перспективнее для наших отношений", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20250721/tramp-2030491563.html

белоруссия

африка

латинская америка

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в мире, белоруссия, африка, латинская америка, максим рыженков, александр лукашенко