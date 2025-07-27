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Лукашенко поступали приглашения посетить страны Латинской Америки и Азии - РИА Новости, 27.07.2025
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22:21 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/lukashenko-2031804081.html
Лукашенко поступали приглашения посетить страны Латинской Америки и Азии
Лукашенко поступали приглашения посетить страны Латинской Америки и Азии - РИА Новости, 27.07.2025
Лукашенко поступали приглашения посетить страны Латинской Америки и Азии
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что в адрес президента республики Александра Лукашенко поступают приглашения от многих стран посетить РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T22:21:00+03:00
2025-07-27T22:21:00+03:00
в мире
белоруссия
африка
латинская америка
максим рыженков
александр лукашенко
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МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что в адрес президента республики Александра Лукашенко поступают приглашения от многих стран посетить их с визитами. "Есть вопрос конфиденциальности отношений с нашими партнерами. Но, поверьте, приглашений очень много. И это в страны Африки, и в страны Латинской Америки, и в страны Азии", - сказал министр в эфире телеканала "Беларусь 1", отвечая на вопрос о подготовке зарубежных визитов на высшем уровне. Глава МИД Белоруссии отметил, что недавно сам находился с визитом в Лаосе. "И там президента ждут, и к нам тоже хотят ехать. Приглашения больше полумира, наверное, посетить", - сказал Рыженков. По его словам, при принятии решения о визите главы государства оцениваются прежде всего перспективы развития межгосударственных отношений. "Мы исходим из того, где это будет перспективнее для наших отношений", - подчеркнул министр.
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в мире, белоруссия, африка, латинская америка, максим рыженков, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Африка, Латинская Америка, Максим Рыженков, Александр Лукашенко
Лукашенко поступали приглашения посетить страны Латинской Америки и Азии

Рыженков: Лукашенко поступали приглашения посетить многие страны мира

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что в адрес президента республики Александра Лукашенко поступают приглашения от многих стран посетить их с визитами.
"Есть вопрос конфиденциальности отношений с нашими партнерами. Но, поверьте, приглашений очень много. И это в страны Африки, и в страны Латинской Америки, и в страны Азии", - сказал министр в эфире телеканала "Беларусь 1", отвечая на вопрос о подготовке зарубежных визитов на высшем уровне.
Глава МИД Белоруссии отметил, что недавно сам находился с визитом в Лаосе.
"И там президента ждут, и к нам тоже хотят ехать. Приглашения больше полумира, наверное, посетить", - сказал Рыженков.
По его словам, при принятии решения о визите главы государства оцениваются прежде всего перспективы развития межгосударственных отношений.
"Мы исходим из того, где это будет перспективнее для наших отношений", - подчеркнул министр.
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В миреБелоруссияАфрикаЛатинская АмерикаМаксим РыженковАлександр Лукашенко
 
 
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