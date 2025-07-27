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ВСУ насильно отбирали детей у родителей, рассказала омбудсмен ЛНР - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 27.07.2025 (обновлено: 14:21 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/lnr-2031732220.html
ВСУ насильно отбирали детей у родителей, рассказала омбудсмен ЛНР
ВСУ насильно отбирали детей у родителей, рассказала омбудсмен ЛНР - РИА Новости, 27.07.2025
ВСУ насильно отбирали детей у родителей, рассказала омбудсмен ЛНР
Подразделение ВСУ "Белые ангелы" насильно отбирало детей у родителей и вывозило в неизвестном направлении из зоны конфликта, не сообщая родителям, где можно... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:39:00+03:00
2025-07-27T14:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Подразделение ВСУ "Белые ангелы" насильно отбирало детей у родителей и вывозило в неизвестном направлении из зоны конфликта, не сообщая родителям, где можно будет в дальнейшем найти детей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. "Со слов очевидцев, которые пережили боевые действия и некоторое время находились на территориях, подконтрольных украинским вооруженным силам и вооруженным формированиям, действительно существовали подразделения, так называемые "Белые ангелы", которые насильно отбирали детей у родителей в зоне боевых действий и вывозили их в неизвестном направлении, не сообщая родителям, где можно будет в дальнейшем найти детей", - рассказа РИА Новости Швенк. С ее слов, это вынуждало многие семьи скрываться с детьми по подвалам и иным убежищам, не выходя длительное время на улицу. Люди боялись "лишиться самого дорогого – своих детей", добавила Швенк.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ насильно отбирали детей у родителей, рассказала омбудсмен ЛНР

Омбудсмен ЛНР Швенк: подразделение ВСУ "Белые ангелы" отбирало детей у родителей

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Подразделение ВСУ "Белые ангелы" насильно отбирало детей у родителей и вывозило в неизвестном направлении из зоны конфликта, не сообщая родителям, где можно будет в дальнейшем найти детей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк.
"Со слов очевидцев, которые пережили боевые действия и некоторое время находились на территориях, подконтрольных украинским вооруженным силам и вооруженным формированиям, действительно существовали подразделения, так называемые "Белые ангелы", которые насильно отбирали детей у родителей в зоне боевых действий и вывозили их в неизвестном направлении, не сообщая родителям, где можно будет в дальнейшем найти детей", - рассказа РИА Новости Швенк.
С ее слов, это вынуждало многие семьи скрываться с детьми по подвалам и иным убежищам, не выходя длительное время на улицу. Люди боялись "лишиться самого дорогого – своих детей", добавила Швенк.
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