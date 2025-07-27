https://ria.ru/20250727/lnr-2031732220.html
ВСУ насильно отбирали детей у родителей, рассказала омбудсмен ЛНР
ВСУ насильно отбирали детей у родителей, рассказала омбудсмен ЛНР - РИА Новости, 27.07.2025
ВСУ насильно отбирали детей у родителей, рассказала омбудсмен ЛНР
Подразделение ВСУ "Белые ангелы" насильно отбирало детей у родителей и вывозило в неизвестном направлении из зоны конфликта, не сообщая родителям, где можно... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:39:00+03:00
2025-07-27T13:39:00+03:00
2025-07-27T14:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg
ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Подразделение ВСУ "Белые ангелы" насильно отбирало детей у родителей и вывозило в неизвестном направлении из зоны конфликта, не сообщая родителям, где можно будет в дальнейшем найти детей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. "Со слов очевидцев, которые пережили боевые действия и некоторое время находились на территориях, подконтрольных украинским вооруженным силам и вооруженным формированиям, действительно существовали подразделения, так называемые "Белые ангелы", которые насильно отбирали детей у родителей в зоне боевых действий и вывозили их в неизвестном направлении, не сообщая родителям, где можно будет в дальнейшем найти детей", - рассказа РИА Новости Швенк. С ее слов, это вынуждало многие семьи скрываться с детьми по подвалам и иным убежищам, не выходя длительное время на улицу. Люди боялись "лишиться самого дорогого – своих детей", добавила Швенк.
https://ria.ru/20241102/bezhenets-1981457070.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_252e29040c06f944612647c07b8b1f6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ насильно отбирали детей у родителей, рассказала омбудсмен ЛНР
Омбудсмен ЛНР Швенк: подразделение ВСУ "Белые ангелы" отбирало детей у родителей
ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Подразделение ВСУ "Белые ангелы" насильно отбирало детей у родителей и вывозило в неизвестном направлении из зоны конфликта, не сообщая родителям, где можно будет в дальнейшем найти детей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк.
"Со слов очевидцев, которые пережили боевые действия и некоторое время находились на территориях, подконтрольных украинским вооруженным силам и вооруженным формированиям, действительно существовали подразделения, так называемые "Белые ангелы", которые насильно отбирали детей у родителей в зоне боевых действий и вывозили их в неизвестном направлении, не сообщая родителям, где можно будет в дальнейшем найти детей", - рассказа РИА Новости Швенк.
С ее слов, это вынуждало многие семьи скрываться с детьми по подвалам и иным убежищам, не выходя длительное время на улицу. Люди боялись "лишиться самого дорогого – своих детей", добавила Швенк.