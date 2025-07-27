https://ria.ru/20250727/lnr-2031732220.html

ВСУ насильно отбирали детей у родителей, рассказала омбудсмен ЛНР

ВСУ насильно отбирали детей у родителей, рассказала омбудсмен ЛНР - РИА Новости, 27.07.2025

ВСУ насильно отбирали детей у родителей, рассказала омбудсмен ЛНР

Подразделение ВСУ "Белые ангелы" насильно отбирало детей у родителей и вывозило в неизвестном направлении из зоны конфликта, не сообщая родителям, где можно... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T13:39:00+03:00

2025-07-27T13:39:00+03:00

2025-07-27T14:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Подразделение ВСУ "Белые ангелы" насильно отбирало детей у родителей и вывозило в неизвестном направлении из зоны конфликта, не сообщая родителям, где можно будет в дальнейшем найти детей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. "Со слов очевидцев, которые пережили боевые действия и некоторое время находились на территориях, подконтрольных украинским вооруженным силам и вооруженным формированиям, действительно существовали подразделения, так называемые "Белые ангелы", которые насильно отбирали детей у родителей в зоне боевых действий и вывозили их в неизвестном направлении, не сообщая родителям, где можно будет в дальнейшем найти детей", - рассказа РИА Новости Швенк. С ее слов, это вынуждало многие семьи скрываться с детьми по подвалам и иным убежищам, не выходя длительное время на улицу. Люди боялись "лишиться самого дорогого – своих детей", добавила Швенк.

https://ria.ru/20241102/bezhenets-1981457070.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, вооруженные силы украины