https://ria.ru/20250727/lnr-2031681715.html

Омбудсмен ЛНР рассказала о жертвах атак ВСУ с 2014 года среди детей

Омбудсмен ЛНР рассказала о жертвах атак ВСУ с 2014 года среди детей - РИА Новости, 27.07.2025

Омбудсмен ЛНР рассказала о жертвах атак ВСУ с 2014 года среди детей

Семьдесят детей погибли и 249 были ранены в результате атак со стороны ВСУ в ЛНР с 2014 года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T02:04:00+03:00

2025-07-27T02:04:00+03:00

2025-07-27T02:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg

ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Семьдесят детей погибли и 249 были ранены в результате атак со стороны ВСУ в ЛНР с 2014 года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Швенк. "Семьдесят детей погибли и 249 получили ранения", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250616/lnr-2023220580.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины