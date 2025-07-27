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Омбудсмен ЛНР рассказала о жертвах атак ВСУ с 2014 года среди детей
Омбудсмен ЛНР рассказала о жертвах атак ВСУ с 2014 года среди детей - РИА Новости, 27.07.2025
Омбудсмен ЛНР рассказала о жертвах атак ВСУ с 2014 года среди детей
Семьдесят детей погибли и 249 были ранены в результате атак со стороны ВСУ в ЛНР с 2014 года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T02:04:00+03:00
2025-07-27T02:04:00+03:00
2025-07-27T02:04:00+03:00
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Семьдесят детей погибли и 249 были ранены в результате атак со стороны ВСУ в ЛНР с 2014 года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Швенк. "Семьдесят детей погибли и 249 получили ранения", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Омбудсмен ЛНР рассказала о жертвах атак ВСУ с 2014 года среди детей
Омбудсмен ЛНР Швенк: при атаках ВСУ с 2014 года погибли семьдесят детей