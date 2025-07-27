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Омбудсмен ЛНР рассказала о жертвах атак ВСУ с 2014 года среди детей - РИА Новости, 27.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:04 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/lnr-2031681715.html
Омбудсмен ЛНР рассказала о жертвах атак ВСУ с 2014 года среди детей
Омбудсмен ЛНР рассказала о жертвах атак ВСУ с 2014 года среди детей - РИА Новости, 27.07.2025
Омбудсмен ЛНР рассказала о жертвах атак ВСУ с 2014 года среди детей
Семьдесят детей погибли и 249 были ранены в результате атак со стороны ВСУ в ЛНР с 2014 года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T02:04:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Семьдесят детей погибли и 249 были ранены в результате атак со стороны ВСУ в ЛНР с 2014 года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Швенк. "Семьдесят детей погибли и 249 получили ранения", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250616/lnr-2023220580.html
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Омбудсмен ЛНР рассказала о жертвах атак ВСУ с 2014 года среди детей

Омбудсмен ЛНР Швенк: при атаках ВСУ с 2014 года погибли семьдесят детей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Семьдесят детей погибли и 249 были ранены в результате атак со стороны ВСУ в ЛНР с 2014 года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Швенк.
"Семьдесят детей погибли и 249 получили ранения", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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