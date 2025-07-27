Рейтинг@Mail.ru
"Срочно к врачу": эксперт назвала последствия употребления разливного кваса - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 27.07.2025 (обновлено: 11:37 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/kvas-2031699286.html
"Срочно к врачу": эксперт назвала последствия употребления разливного кваса
"Срочно к врачу": эксперт назвала последствия употребления разливного кваса - РИА Новости, 27.07.2025
"Срочно к врачу": эксперт назвала последствия употребления разливного кваса
Употребление некачественного разливного кваса может вызвать тошноту, диарею и головные боли, рассказала и. о. декана факультета естественных наук... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:05:00+03:00
2025-07-27T11:37:00+03:00
здоровье - общество
квас
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49936/57/499365735_0:201:2840:1799_1920x0_80_0_0_b032faf92a5ce71bd016f05be7fc3fb5.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Употребление некачественного разливного кваса может вызвать тошноту, диарею и головные боли, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в разговоре с "Лентой.ру"."Симптомы обычно возникают через два-шесть часов. При появлении признаков отравления необходимо срочно обратиться к врачу", — сказала она.По словам эксперта, подобные последствия могут возникнуть, если не соблюдать нормы хранения разливного кваса, включая температурный режим.Эксперт призвала обходить стороной точки с разливным квасом в бочках в жару и посоветовала покупать этот летний напиток в магазинах или готовить самим.
https://ria.ru/20250726/vino-2031630869.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49936/57/499365735_87:0:2754:2000_1920x0_80_0_0_d254c48feaa034e81eed6225fb446192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, квас, россия
Здоровье - Общество, квас, Россия
"Срочно к врачу": эксперт назвала последствия употребления разливного кваса

Биолог Лялина: употребление разливного кваса может вызвать тошноту и диарею

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкТорговля квасом
Торговля квасом - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Торговля квасом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Употребление некачественного разливного кваса может вызвать тошноту, диарею и головные боли, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в разговоре с "Лентой.ру".
"Симптомы обычно возникают через два-шесть часов. При появлении признаков отравления необходимо срочно обратиться к врачу", — сказала она.
По словам эксперта, подобные последствия могут возникнуть, если не соблюдать нормы хранения разливного кваса, включая температурный режим.
Эксперт призвала обходить стороной точки с разливным квасом в бочках в жару и посоветовала покупать этот летний напиток в магазинах или готовить самим.
Производство вина - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
"Один бокал". Врач рассказал о неочевидных последствиях употребления вина
Вчера, 16:51
 
Здоровье - ОбществоквасРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала