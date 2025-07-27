https://ria.ru/20250727/kvas-2031699286.html

"Срочно к врачу": эксперт назвала последствия употребления разливного кваса

"Срочно к врачу": эксперт назвала последствия употребления разливного кваса - РИА Новости, 27.07.2025

"Срочно к врачу": эксперт назвала последствия употребления разливного кваса

Употребление некачественного разливного кваса может вызвать тошноту, диарею и головные боли, рассказала и. о. декана факультета естественных наук... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T09:05:00+03:00

2025-07-27T09:05:00+03:00

2025-07-27T11:37:00+03:00

здоровье - общество

квас

россия

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Употребление некачественного разливного кваса может вызвать тошноту, диарею и головные боли, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в разговоре с "Лентой.ру"."Симптомы обычно возникают через два-шесть часов. При появлении признаков отравления необходимо срочно обратиться к врачу", — сказала она.По словам эксперта, подобные последствия могут возникнуть, если не соблюдать нормы хранения разливного кваса, включая температурный режим.Эксперт призвала обходить стороной точки с разливным квасом в бочках в жару и посоветовала покупать этот летний напиток в магазинах или готовить самим.

https://ria.ru/20250726/vino-2031630869.html

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здоровье - общество, квас, россия