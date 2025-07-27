https://ria.ru/20250727/kurs-2031680482.html

Экономист назвал выгодный курс рубля для российской экономики

Экономист назвал выгодный курс рубля для российской экономики - РИА Новости, 27.07.2025

Экономист назвал выгодный курс рубля для российской экономики

Наиболее выгодным для российской экономики считается курс в интервале 88-108 рублей за доллар. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T02:04:00+03:00

2025-07-27T02:04:00+03:00

2025-07-27T02:04:00+03:00

экономика

андрей бархота

россия

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Наиболее выгодным для российской экономики считается курс в интервале 88-108 рублей за доллар. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.По его словам, свои минусы есть как у слишком сильного рубля, так и у слишком слабого. В первом случае снижается прибыль экспортеров, ухудшается платежеспособность корпораций и растет дефицит государственного бюджета.При слишком слабом рубле, например, в интервале 115-135 рублей за доллар растет инфляция и стоимость импортных товаров и услуг в рублях.Как пояснил Бархота, граница курса рубля, которая не является разрушительной для экономики, связана с экспортным потенциалом с учетом санкций, мировыми ценами на экспортные товары, долей импортного сырья, машин и оборудования, а также остротой инфляционной проблематики."С учетом всех указанных факторов, относительно комфортный для российской экономики диапазон курса доллара можно оценить в 88-108 рублей за доллар", – заключил эксперт.

https://ria.ru/20250726/tovar-2031636688.html

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экономика, андрей бархота, россия