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Россия рассматривает запуск прямых авиарейсов на северокорейский курорт
Россия рассматривает запуск прямых авиарейсов на северокорейский курорт - РИА Новости, 27.07.2025
Россия рассматривает запуск прямых авиарейсов на северокорейский курорт
Из России на северокорейский курорт Вонсан в будущем могут запустить прямые рейсы, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:54:00+03:00
2025-07-27T16:54:00+03:00
2025-07-27T18:32:00+03:00
россия
вонсан
кндр (северная корея)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
шереметьево (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Из России на северокорейский курорт Вонсан в будущем могут запустить прямые рейсы, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. "Да, мы рассматриваем эти вопросы, и они сейчас в проработке", — сказал он журналистам.Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит сегодня из аэропорта Шереметьево в 19:00 мск. Пока его будут выполнять раз в месяц. Частоту рейсов в будущем определят по результатам анализа трафика. Полеты осуществляются на самолетах Boeing и Airbus.Курорт ВонсанВ июне прошла церемония завершения строительства туристической зоны в Вонсане. Пляжный курорт открылся в начале июля.Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время визита назвала Вонсан фантастическим. Она уточнила, что курорт был создан всего за четыре года, несмотря на то что страна не одно десятилетие находится под давлением ограничительных мер. Захарова также отметила отличное состояние дорог в городе, развитую инфраструктуру на пляжах и доступность транспорта.Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане пообещал способствовать увеличению туристических потоков из России, создавая для этого условия, включая вопрос авиасообщения.
https://ria.ru/20250719/turisty-2030145439.html
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россия, вонсан, кндр (северная корея), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), шереметьево (аэропорт), москва
Россия, Вонсан, КНДР (Северная Корея), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Александр Козлов (глава Минприроды), Шереметьево (аэропорт), Москва
Россия рассматривает запуск прямых авиарейсов на северокорейский курорт
Козлов: на северокорейский курорт Вонсан могут запустить прямые рейсы