https://ria.ru/20250727/krym-2031774803.html
Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с пожаром вдоль трассы
Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с пожаром вдоль трассы - РИА Новости, 27.07.2025
Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с пожаром вдоль трассы
Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с пожаром вдоль трассы Симферополь–Евпатория, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:53:00+03:00
2025-07-27T17:53:00+03:00
2025-07-27T18:00:00+03:00
происшествия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с пожаром вдоль трассы Симферополь–Евпатория, сообщает региональное надзорное ведомство. Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория-Симферополь на площади 20 гектаров. Позже ведомство сообщило о локализации возгорания. "В прокуратуре Крыма взята под контроль ситуация, связанная с пожаром вдоль трассы Евпатория-Симферополь, площадь которого достигла 20 гектар. В настоящее время проводятся мероприятия по тушению ландшафтного пожара", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. В местных Telegram-каналах опубликованы кадры, на которых можно заметить задымление трассы и плохую видимость из-за пожара, на дороге образовалась большая пробка.
https://ria.ru/20250727/pozhar-2031697902.html
республика крым
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происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с пожаром вдоль трассы
Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с пожаром вдоль трассы в Евпатории