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В Крыму на дороге Евпатория — Симферополь загорелась сухая растительность
В Крыму на дороге Евпатория — Симферополь загорелась сухая растительность - РИА Новости, 27.07.2025
В Крыму на дороге Евпатория — Симферополь загорелась сухая растительность
Сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь в Крыму на площади 20 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:11:00+03:00
2025-07-27T16:11:00+03:00
2025-07-27T16:11:00+03:00
происшествия
евпатория
симферополь
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь в Крыму на площади 20 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону. "В Симферопольском районе, вдоль автодороги Евпатория - Симферополь, горит сухая растительность. На месте работают сотрудники МЧС России и МЧС Крыма. Предварительная площадь пожара - 20 гектаров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС. Отмечается, что из-за ветра и аномальной жары огонь распространяется быстро. "Всего для ликвидации пожара привлечено более 80 человек и 14 единиц техники", - добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, евпатория, симферополь, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Евпатория, Симферополь, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму на дороге Евпатория — Симферополь загорелась сухая растительность
Вдоль дороги Евпатория — Симферополь горит сухая растительность на 20 гектарах