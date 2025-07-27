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В Крыму на дороге Евпатория — Симферополь загорелась сухая растительность - РИА Новости, 27.07.2025
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16:11 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/krym-2031757537.html
В Крыму на дороге Евпатория — Симферополь загорелась сухая растительность
В Крыму на дороге Евпатория — Симферополь загорелась сухая растительность - РИА Новости, 27.07.2025
В Крыму на дороге Евпатория — Симферополь загорелась сухая растительность
Сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь в Крыму на площади 20 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:11:00+03:00
2025-07-27T16:11:00+03:00
происшествия
евпатория
симферополь
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь в Крыму на площади 20 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону. "В Симферопольском районе, вдоль автодороги Евпатория - Симферополь, горит сухая растительность. На месте работают сотрудники МЧС России и МЧС Крыма. Предварительная площадь пожара - 20 гектаров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС. Отмечается, что из-за ветра и аномальной жары огонь распространяется быстро. "Всего для ликвидации пожара привлечено более 80 человек и 14 единиц техники", - добавили в ведомстве.
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евпатория
симферополь
республика крым
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происшествия, евпатория, симферополь, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Евпатория, Симферополь, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму на дороге Евпатория — Симферополь загорелась сухая растительность

Вдоль дороги Евпатория — Симферополь горит сухая растительность на 20 гектарах

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь в Крыму на площади 20 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"В Симферопольском районе, вдоль автодороги Евпатория - Симферополь, горит сухая растительность. На месте работают сотрудники МЧС России и МЧС Крыма. Предварительная площадь пожара - 20 гектаров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС.
Отмечается, что из-за ветра и аномальной жары огонь распространяется быстро.
"Всего для ликвидации пожара привлечено более 80 человек и 14 единиц техники", - добавили в ведомстве.
Пожар - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В России за сутки потушили 32 лесных пожара
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ПроисшествияЕвпаторияСимферопольРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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