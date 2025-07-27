https://ria.ru/20250727/krym-2031757537.html

В Крыму на дороге Евпатория — Симферополь загорелась сухая растительность

В Крыму на дороге Евпатория — Симферополь загорелась сухая растительность - РИА Новости, 27.07.2025

В Крыму на дороге Евпатория — Симферополь загорелась сухая растительность

Сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь в Крыму на площади 20 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T16:11:00+03:00

2025-07-27T16:11:00+03:00

2025-07-27T16:11:00+03:00

происшествия

евпатория

симферополь

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь в Крыму на площади 20 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону. "В Симферопольском районе, вдоль автодороги Евпатория - Симферополь, горит сухая растительность. На месте работают сотрудники МЧС России и МЧС Крыма. Предварительная площадь пожара - 20 гектаров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС. Отмечается, что из-за ветра и аномальной жары огонь распространяется быстро. "Всего для ликвидации пожара привлечено более 80 человек и 14 единиц техники", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250727/pozhar-2031697902.html

евпатория

симферополь

республика крым

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Варвара Скокшина

происшествия, евпатория, симферополь, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)