https://ria.ru/20250727/krokus-2031689046.html

Исполнители теракта в "Крокусе" сразу после него получили деньги на побег

Исполнители теракта в "Крокусе" сразу после него получили деньги на побег - РИА Новости, 27.07.2025

Исполнители теракта в "Крокусе" сразу после него получили деньги на побег

Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" сразу после него получили 135 тысяч рублей на побег из России, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T05:28:00+03:00

2025-07-27T05:28:00+03:00

2025-07-27T14:22:00+03:00

происшествия

киев

брянская область

украина

крокус

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" сразу после него получили 135 тысяч рублей на побег из России, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Неустановленный участник преступной организации 22.03.2024, непосредственно после совершения террористического акта, со счета <...> Юсуфзоды Я. Д. осуществил операции по зачислению денежных средств на карту Фаридуни Ш. <...> в сумме не менее 135 тысяч рублей в целях обеспечения возможности Мирзоеву Д. Б., Файзову М. З., Фаридуни Ш. и Рачабализоде С. М. покинуть территорию России", — говорится в документах.Согласно показаниям обвиняемых, после преступления они должны были получить в Киеве по миллиону рублей, а в Брянской области их ждала группа, чтобы помочь добраться до Украины. Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.

https://ria.ru/20250727/ispolniteli-2031684294.html

https://ria.ru/20250723/krokus-2031008449.html

киев

брянская область

украина

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происшествия, киев, брянская область, украина, крокус, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)