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Исполнители теракта в "Крокусе" сразу после него получили деньги на побег - РИА Новости, 27.07.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
05:28 27.07.2025 (обновлено: 14:22 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/krokus-2031689046.html
Исполнители теракта в "Крокусе" сразу после него получили деньги на побег
Исполнители теракта в "Крокусе" сразу после него получили деньги на побег - РИА Новости, 27.07.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" сразу после него получили деньги на побег
Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" сразу после него получили 135 тысяч рублей на побег из России, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T05:28:00+03:00
2025-07-27T14:22:00+03:00
происшествия
киев
брянская область
украина
крокус
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" сразу после него получили 135 тысяч рублей на побег из России, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Неустановленный участник преступной организации 22.03.2024, непосредственно после совершения террористического акта, со счета &lt;...&gt; Юсуфзоды Я. Д. осуществил операции по зачислению денежных средств на карту Фаридуни Ш. &lt;...&gt; в сумме не менее 135 тысяч рублей в целях обеспечения возможности Мирзоеву Д. Б., Файзову М. З., Фаридуни Ш. и Рачабализоде С. М. покинуть территорию России", — говорится в документах.Согласно показаниям обвиняемых, после преступления они должны были получить в Киеве по миллиону рублей, а в Брянской области их ждала группа, чтобы помочь добраться до Украины. Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
https://ria.ru/20250727/ispolniteli-2031684294.html
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происшествия, киев, брянская область, украина, крокус, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киев, Брянская область, Украина, Крокус, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Следственный комитет России (СК РФ)
Исполнители теракта в "Крокусе" сразу после него получили деньги на побег

Исполнители теракта в "Крокусе" после него получили 135 тыс руб на побег из РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле"
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" сразу после него получили 135 тысяч рублей на побег из России, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Неустановленный участник преступной организации 22.03.2024, непосредственно после совершения террористического акта, со счета <...> Юсуфзоды Я. Д. осуществил операции по зачислению денежных средств на карту Фаридуни Ш. <...> в сумме не менее 135 тысяч рублей в целях обеспечения возможности Мирзоеву Д. Б., Файзову М. З., Фаридуни Ш. и Рачабализоде С. М. покинуть территорию России", — говорится в документах.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" подожгли зал с помощью бензина
03:06

Дело фигурантов поступило в 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Согласно показаниям обвиняемых, после преступления они должны были получить в Киеве по миллиону рублей, а в Брянской области их ждала группа, чтобы помочь добраться до Украины.
Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Эксперты СК реконструировали теракт в "Крокусе"
23 июля, 23:25
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКиевБрянская областьУкраинаКрокусКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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