Исполнители теракта в "Крокусе" сразу после него получили деньги на побег
Исполнители теракта в "Крокусе" после него получили 135 тыс руб на побег из РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле"
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" сразу после него получили 135 тысяч рублей на побег из России, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Неустановленный участник преступной организации 22.03.2024, непосредственно после совершения террористического акта, со счета <...> Юсуфзоды Я. Д. осуществил операции по зачислению денежных средств на карту Фаридуни Ш. <...> в сумме не менее 135 тысяч рублей в целях обеспечения возможности Мирзоеву Д. Б., Файзову М. З., Фаридуни Ш. и Рачабализоде С. М. покинуть территорию России", — говорится в документах.
Дело фигурантов поступило в 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Согласно показаниям обвиняемых, после преступления они должны были получить в Киеве по миллиону рублей, а в Брянской области их ждала группа, чтобы помочь добраться до Украины.
Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
Эксперты СК реконструировали теракт в "Крокусе"
23 июля, 23:25