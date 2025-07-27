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Крещение стало основой всей культуры Руси, считают эксперты - РИА Новости, 27.07.2025
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Религия
 
07:02 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/kreschenie-2031691608.html
Крещение стало основой всей культуры Руси, считают эксперты
Крещение стало основой всей культуры Руси, считают эксперты - РИА Новости, 27.07.2025
Крещение стало основой всей культуры Руси, считают эксперты
Крещение стало основой всей культуры Руси, считают опрошенные РИА Новости церковные деятели. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T07:02:00+03:00
2025-07-27T07:02:00+03:00
религия
днепр (река)
москва
игорь фомин
русская православная церковь
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Крещение стало основой всей культуры Руси, считают опрошенные РИА Новости церковные деятели. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата. "Значение этого праздника переоценить очень трудно, потому что население Руси до этого момента было в основном раздробленными племенами, – это древляне, поляне, кривичи, – у которых и боги были свои, и повестка своя. А дальнейшая идентификация, дальнейшее созидание нашего народа проходили под знаменем православия. Быть русским столетиями означало быть православным, то есть слово "русский" означало "православный". Крещение и православие вообще принесли письменность, легли в основание всей общей русской культуры", – сказал православный миссионер, катехизатор Руслан Калинчук. Князь Владимир, крестя славян в водах Днепра, завершил большой процесс воцерковления Руси, добавил председатель комиссии по катехизации и поддержке внутренней миссии при епархиальном совете Москвы протоиерей Игорь Фомин. "Христианские поселения на территории Руси прослеживаются начиная от IV века нашей эры. И это был очень большой, долгий процесс. Русь крещена, и вот теперь Русь как православная держава, как держава, в которой живет Христос, является тем удерживающим для всего мира фактором, который дает возможность не распространяться злу… Дело в том, что христианство, православие принесло на Русь совершенно уникальную модель существования. Не загребание под себя, а соборность и служение ближнему. Это очень важное качество, которое было приобретено в процессе жизни Руси в христианстве", – сказал он.
https://ria.ru/20250727/kreschenie-2031688391.html
https://ria.ru/20250726/religiya-2031608750.html
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днепр (река), москва, игорь фомин, русская православная церковь
Религия, Днепр (река), Москва, Игорь Фомин, Русская православная церковь
Крещение стало основой всей культуры Руси, считают эксперты

Миссионер Калинчук: крещение стало основой всей культуры Руси

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДевушка у картины художника Виктора Васнецова "Крещение Руси"
Девушка у картины художника Виктора Васнецова Крещение Руси - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Девушка у картины художника Виктора Васнецова "Крещение Руси" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Крещение стало основой всей культуры Руси, считают опрошенные РИА Новости церковные деятели.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
Икона Богородицы в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Крещение Руси сделало разрозненные племена народом, заявил профессор
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"Значение этого праздника переоценить очень трудно, потому что население Руси до этого момента было в основном раздробленными племенами, – это древляне, поляне, кривичи, – у которых и боги были свои, и повестка своя. А дальнейшая идентификация, дальнейшее созидание нашего народа проходили под знаменем православия. Быть русским столетиями означало быть православным, то есть слово "русский" означало "православный". Крещение и православие вообще принесли письменность, легли в основание всей общей русской культуры", – сказал православный миссионер, катехизатор Руслан Калинчук.
Князь Владимир, крестя славян в водах Днепра, завершил большой процесс воцерковления Руси, добавил председатель комиссии по катехизации и поддержке внутренней миссии при епархиальном совете Москвы протоиерей Игорь Фомин.
"Христианские поселения на территории Руси прослеживаются начиная от IV века нашей эры. И это был очень большой, долгий процесс. Русь крещена, и вот теперь Русь как православная держава, как держава, в которой живет Христос, является тем удерживающим для всего мира фактором, который дает возможность не распространяться злу… Дело в том, что христианство, православие принесло на Русь совершенно уникальную модель существования. Не загребание под себя, а соборность и служение ближнему. Это очень важное качество, которое было приобретено в процессе жизни Руси в христианстве", – сказал он.
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РелигияДнепр (река)МоскваИгорь ФоминРусская православная церковь
 
 
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