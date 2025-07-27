https://ria.ru/20250727/kreschenie-2031688391.html

Крещение Руси сделало разрозненные племена народом, заявил профессор

Крещение Руси сделало разрозненные племена народом, заявил профессор - РИА Новости, 27.07.2025

Крещение Руси сделало разрозненные племена народом, заявил профессор

Крещение Руси сделало разрозненную племенную общность русским народом, заявил РИА Новости накануне Дня крещения Руси профессор церковной истории Православного... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T05:05:00+03:00

2025-07-27T05:05:00+03:00

2025-07-27T05:05:00+03:00

религия

киев

александр дворкин

русская православная церковь

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Крещение Руси сделало разрозненную племенную общность русским народом, заявил РИА Новости накануне Дня крещения Руси профессор церковной истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Александр Дворкин. "Крещение Руси – это поворотный момент в истории нашего народа и страны. В 988 году купель князя Владимира стала тем местом, той точкой, в которой разрозненные, враждующие славянские, финно-угорские, тюркские и другие племена начали объединяться в единую этно-племенную общность, которая стала русским народом", – сказал профессор. Именно с момента крещения в Киеве русские стали постепенно складываться в народ, который впоследствии стал триединым: русскими, малороссами и белорусами с единой культурой, верой и государственностью, считает он. "Принятие восточного христианства Древней Русью сделало наш народ христианским и создало великую христианскую культуру. Именно поэтому наши предки осознавали себя Святой Русью – богосозданным народом, не отягощенным дохристианской языческой историей. В этом смысле наш народ всем обязан православному христианству - и своей культурой, литературой, архитектурой, живописью. И даже русский язык – и тот был сформирован православным христианством", - заключил Дворкин. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.

https://ria.ru/20250726/religiya-2031608750.html

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киев, александр дворкин, русская православная церковь