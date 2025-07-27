Крещение Руси сделало разрозненные племена народом, заявил профессор
Профессор Дворкин: крещение Руси сделало разрозненные племена народом
Икона Богородицы в храме Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Крещение Руси сделало разрозненную племенную общность русским народом, заявил РИА Новости накануне Дня крещения Руси профессор церковной истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Александр Дворкин.
"Крещение Руси – это поворотный момент в истории нашего народа и страны. В 988 году купель князя Владимира стала тем местом, той точкой, в которой разрозненные, враждующие славянские, финно-угорские, тюркские и другие племена начали объединяться в единую этно-племенную общность, которая стала русским народом", – сказал профессор.
Именно с момента крещения в Киеве русские стали постепенно складываться в народ, который впоследствии стал триединым: русскими, малороссами и белорусами с единой культурой, верой и государственностью, считает он.
"Принятие восточного христианства Древней Русью сделало наш народ христианским и создало великую христианскую культуру. Именно поэтому наши предки осознавали себя Святой Русью – богосозданным народом, не отягощенным дохристианской языческой историей. В этом смысле наш народ всем обязан православному христианству - и своей культурой, литературой, архитектурой, живописью. И даже русский язык – и тот был сформирован православным христианством", - заключил Дворкин.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.