https://ria.ru/20250727/kozlov-2031765347.html

Глава Минприроды рассказал о частоте рейсов из Москвы в Пхеньян

Глава Минприроды рассказал о частоте рейсов из Москвы в Пхеньян - РИА Новости, 27.07.2025

Глава Минприроды рассказал о частоте рейсов из Москвы в Пхеньян

Дальнейшая частота полетов из Москвы в Пхеньян будет определена по результатам анализа трафика, пока рейсы будут осуществляться раз в месяц, сообщил глава... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T16:51:00+03:00

2025-07-27T16:51:00+03:00

2025-07-27T17:08:00+03:00

москва

пхеньян

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

александр козлов (глава минприроды)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

airbus

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дальнейшая частота полетов из Москвы в Пхеньян будет определена по результатам анализа трафика, пока рейсы будут осуществляться раз в месяц, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран."Такие рейсы будут ежемесячно. И по результатам анализа трафика маршрута, соответственно, будем ставить вопрос об увеличении сетки маршрутов либо каких-то других определенных направленческих решений", - сказал он журналистам.Козлов отметил, что полеты из Москвы в Пхеньян будут осуществляться на самолетах Boeing и Airbus.Вопрос о том, на какую частоту перелетов между двумя столицами хотелось бы выйти, он назвал преждевременным."Если мы до этого вместе с Росавиацией справились с задачей, и у нас появился рейс Пхеньян-Владивосток, и он себя зарекомендовал: два рейса, потом три рейса в неделю, то задача, которую мы сегодня решим - воссоединение наших столиц, и сегодня первый рейс мы увидим. Мы увидим в последующем анализ, каждый месяц будет такой борт летать, проанализируем туристическую загрузку и, посмотрев на потребность,… будем соответственно принимать решения", - сказал Козлов.Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск.

https://ria.ru/20250727/moskva-2031758187.html

https://ria.ru/20250722/intervidenie-2030580558.html

москва

пхеньян

россия

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москва, пхеньян, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, александр козлов (глава минприроды), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus