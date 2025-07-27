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Глава Минприроды рассказал о частоте рейсов из Москвы в Пхеньян - РИА Новости, 27.07.2025
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16:51 27.07.2025 (обновлено: 17:08 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/kozlov-2031765347.html
Глава Минприроды рассказал о частоте рейсов из Москвы в Пхеньян
Глава Минприроды рассказал о частоте рейсов из Москвы в Пхеньян - РИА Новости, 27.07.2025
Глава Минприроды рассказал о частоте рейсов из Москвы в Пхеньян
Дальнейшая частота полетов из Москвы в Пхеньян будет определена по результатам анализа трафика, пока рейсы будут осуществляться раз в месяц, сообщил глава... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:51:00+03:00
2025-07-27T17:08:00+03:00
москва
пхеньян
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
александр козлов (глава минприроды)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
airbus
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дальнейшая частота полетов из Москвы в Пхеньян будет определена по результатам анализа трафика, пока рейсы будут осуществляться раз в месяц, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран."Такие рейсы будут ежемесячно. И по результатам анализа трафика маршрута, соответственно, будем ставить вопрос об увеличении сетки маршрутов либо каких-то других определенных направленческих решений", - сказал он журналистам.Козлов отметил, что полеты из Москвы в Пхеньян будут осуществляться на самолетах Boeing и Airbus.Вопрос о том, на какую частоту перелетов между двумя столицами хотелось бы выйти, он назвал преждевременным."Если мы до этого вместе с Росавиацией справились с задачей, и у нас появился рейс Пхеньян-Владивосток, и он себя зарекомендовал: два рейса, потом три рейса в неделю, то задача, которую мы сегодня решим - воссоединение наших столиц, и сегодня первый рейс мы увидим. Мы увидим в последующем анализ, каждый месяц будет такой борт летать, проанализируем туристическую загрузку и, посмотрев на потребность,… будем соответственно принимать решения", - сказал Козлов.Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск.
https://ria.ru/20250727/moskva-2031758187.html
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москва, пхеньян, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, александр козлов (глава минприроды), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus
Москва, Пхеньян, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Airbus
Глава Минприроды рассказал о частоте рейсов из Москвы в Пхеньян

Козлов: Частота полетов из Москвы в Пхеньян будет зависеть от трафика

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПассажиры у стоек регистрации в международном аэропорту Шереметьево
Пассажиры у стоек регистрации в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пассажиры у стоек регистрации в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дальнейшая частота полетов из Москвы в Пхеньян будет определена по результатам анализа трафика, пока рейсы будут осуществляться раз в месяц, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран.
"Такие рейсы будут ежемесячно. И по результатам анализа трафика маршрута, соответственно, будем ставить вопрос об увеличении сетки маршрутов либо каких-то других определенных направленческих решений", - сказал он журналистам.
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Козлов отметил, что полеты из Москвы в Пхеньян будут осуществляться на самолетах Boeing и Airbus.
Вопрос о том, на какую частоту перелетов между двумя столицами хотелось бы выйти, он назвал преждевременным.
"Если мы до этого вместе с Росавиацией справились с задачей, и у нас появился рейс Пхеньян-Владивосток, и он себя зарекомендовал: два рейса, потом три рейса в неделю, то задача, которую мы сегодня решим - воссоединение наших столиц, и сегодня первый рейс мы увидим. Мы увидим в последующем анализ, каждый месяц будет такой борт летать, проанализируем туристическую загрузку и, посмотрев на потребность,… будем соответственно принимать решения", - сказал Козлов.
Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск.
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МоскваПхеньянМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Airbus
 
 
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