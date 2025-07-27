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Столыпин из СССР: почему Косыгину не дали закончить реформы - РИА Новости, 27.07.2025
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09:59 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/kosygin-2031490760.html
Столыпин из СССР: почему Косыгину не дали закончить реформы
Столыпин из СССР: почему Косыгину не дали закончить реформы - РИА Новости, 27.07.2025
Столыпин из СССР: почему Косыгину не дали закончить реформы
"Тихие, милые, застойные годы" или "Золотая осень СССР", так обычно говорит старшее поколение о периоде с 1964 года по 1986 год в Советском Союзе. И это не... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:59:00+03:00
2025-07-27T09:59:00+03:00
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россия
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леонид брежнев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. "Тихие, милые, застойные годы" или "Золотая осень СССР", так обычно говорит старшее поколение о периоде с 1964 года по 1986 год в Советском Союзе. И это не случайно, данное время характеризовалось относительной стабильностью во всех сферах государственной жизни, высоким уровнем жизни населения и отсутствием экономических и политических потрясений.Вот только возникла эта эпоха Брежнева, о которой любят вспоминать ностальгирующие по СССР люди, во многом благодаря реформам Алексея Николаевича Косыгина, кто знает, что бы нас ожидало в будущем, если бы советскому реформатору их дали довести до конца.Рожденный революциейАлексей Николаевич Косыгин поистине уникальный человек, который по сей день сохраняет за собой несколько исторических рекордов.Он находился на посту главы правительства СССР 16 лет – ничего подобного более не удалось никому за всю историю России.А членом правительства страны Косыгин был на протяжении 42 лет – также невероятный случай.Его блистательная карьера стала возможной благодаря Октябрьской революции. Родившийся в простой рабочей семье, человек из народа сумел стать ведущим государственным деятелем великой страны.Любимец СталинаВ марте 1946 года Алексея Косыгина назначают заместителем председателя Совета Министров СССР, а вслед за этим кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б).Деятельность молодого и расторопного чиновника заслужил похвалы самого Сталина, который открыто благоволит ему, не скрывая, что видит в нем будущего главу советского правительства.Однако запланированную "смену элит" Сталину помешала провести смерть."Старая гвардия" Сталина поспешно стала оттеснять "молодых комсомольцев" от властных рычагов.Но Косыгин пострадал меньше других. В его пользу сыграла нелюбовь к политическим интригам – Косыгина не убрали из правительства вовсе, а отправили руководить производством товаров широкого потребления.К этой отрасли в СССР относились с пренебрежением, однако Косыгин подошел к делу вдумчиво и серьезно.На самую вершину государственной власти Косыгина поднял "дворцовый переворот", случившийся в октябре 1964 года, когда от власти был отстранен Никита Хрущев.После которого в Советском Союзе сложился один из самых успешных политических тандемов: Леонид Брежнев в роли Генсека ЦК КПСС и Алексей Косыгин в роли главы правительства.Золотая пятилеткаКосыгин считал необходимым реформировать советскую экономику, сделав ее более свободной для проявления инициативы. "Косыгинская реформа" стала, пожалуй, самой успешной в XX веке.Реформа была дерзкой. Ликвидировались громоздкие совнархозы, открывались министерства. Заводы становились более самостоятельными, а разнарядки заменяли планом прибыли. За перевыполнение плана давали хорошие премии. Было решено стимулировать колхозы рублем, а не пропагандой.Суббота стала выходным днем, народу разрешили строить бесплатно дачи на шести сотках. На Западе решили закупать лицензии и начали производить одежду, товары и автомобили высокого качества.В результате "восьмая пятилетка" 1966-1970 годов становится самой успешной, и ее назвали золотой. Массовое производство товаров широкого потребления стимулировало граждан лучше работать и больше получать.Сопротивление реформамК сожалению, многие в советском руководстве посчитали реформы Косыгина чуть ли не отходом от "ленинских принципов", и это во многом повлияло на то, что многие инициативы главы правительства так и не получили дальнейшего развития.Среди причин, по которой реформа "захлебнулась", помимо сопротивления консервативной части Политбюро ЦК, стало ужесточение внутриполитического курса под влиянием Пражской весны 1968 года. И конфронтация с маршалом Устиновым, выступавшим за постоянный рост военных расходов, против увеличения которых выступали Косыгин и Байбаков.Неблагоприятным фактором для развития реформ стал рост поступлений от экспорта нефти, который позволил консервативному крылу руководства Советского Союза маскировать экономические проблемы, например, покрывать дефицит продовольствия за счёт поставок по импорту: закупок кормового зерна в Канаде, мороженой говядины и китового мяса в Австралии.Характерным примером может служить высказывание Брежнева: "Да вы что, какие реформы? Я чихнуть даже боюсь громко. Не дай бог, камушек покатится, а за ним лавина… Экономические свободы повлекут хаос. Такое начнется. Перережут друг друга".Впрочем, запас прочности у СССР был достаточно большой. Второму "великому реформатору" Михаилу Горбачеву понадобилось более 6 лет, чтобы страна, которой он руководил, прекратила свое существование.Однако деятельность Горбачева оценивается народом уже совсем иначе.
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ссср, россия, канада, леонид брежнев, михаил горбачев, никита хрущев, вкп(б), кпсс
СССР, Россия, Канада, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев, Никита Хрущев, ВКП(б), КПСС

Столыпин из СССР: почему Косыгину не дали закончить реформы

© РИА Новости / Василий Носков | Перейти в медиабанкМинистр внешней торговли СССР Алексей Николаевич Косыгин и президент итальянской компании "Эни" Марчелло Болдрини
Министр внешней торговли СССР Алексей Николаевич Косыгин и президент итальянской компании Эни Марчелло Болдрини - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Василий Носков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. "Тихие, милые, застойные годы" или "Золотая осень СССР", так обычно говорит старшее поколение о периоде с 1964 года по 1986 год в Советском Союзе. И это не случайно, данное время характеризовалось относительной стабильностью во всех сферах государственной жизни, высоким уровнем жизни населения и отсутствием экономических и политических потрясений.
Вот только возникла эта эпоха Брежнева, о которой любят вспоминать ностальгирующие по СССР люди, во многом благодаря реформам Алексея Николаевича Косыгина, кто знает, что бы нас ожидало в будущем, если бы советскому реформатору их дали довести до конца.

Рожденный революцией

Алексей Николаевич Косыгин поистине уникальный человек, который по сей день сохраняет за собой несколько исторических рекордов.
© РИА Новости / Рудольф Кучеров | Перейти в медиабанкПереводчик Виктор Михайлович Суходрев (позади Косыгина) на встрече председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина и американского астронавта Нила Армстронга в кремле
Переводчик Виктор Михайлович Суходрев (позади Косыгина) на встрече председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина и американского астронавта Нила Армстронга в кремле - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
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Переводчик Виктор Михайлович Суходрев (позади Косыгина) на встрече председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина и американского астронавта Нила Армстронга в кремле
Он находился на посту главы правительства СССР 16 лет – ничего подобного более не удалось никому за всю историю России.
А членом правительства страны Косыгин был на протяжении 42 лет – также невероятный случай.
Его блистательная карьера стала возможной благодаря Октябрьской революции. Родившийся в простой рабочей семье, человек из народа сумел стать ведущим государственным деятелем великой страны.
© РИА Новости / Михаил Кулешов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, шахиншах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный в Кремле
Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, шахиншах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный в Кремле - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Михаил Кулешов
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Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, шахиншах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный в Кремле

Любимец Сталина

В марте 1946 года Алексея Косыгина назначают заместителем председателя Совета Министров СССР, а вслед за этим кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б).
Деятельность молодого и расторопного чиновника заслужил похвалы самого Сталина, который открыто благоволит ему, не скрывая, что видит в нем будущего главу советского правительства.
© РИА Новости / Федор Кислов | Перейти в медиабанкГенералиссимус Советского Союза И.В. Сталин
Генералиссимус Советского Союза И.В. Сталин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Федор Кислов
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Генералиссимус Советского Союза И.В. Сталин
Однако запланированную "смену элит" Сталину помешала провести смерть.
"Старая гвардия" Сталина поспешно стала оттеснять "молодых комсомольцев" от властных рычагов.
Но Косыгин пострадал меньше других. В его пользу сыграла нелюбовь к политическим интригам – Косыгина не убрали из правительства вовсе, а отправили руководить производством товаров широкого потребления.
К этой отрасли в СССР относились с пренебрежением, однако Косыгин подошел к делу вдумчиво и серьезно.
На самую вершину государственной власти Косыгина поднял "дворцовый переворот", случившийся в октябре 1964 года, когда от власти был отстранен Никита Хрущев.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Министров СССР Никита Хрущев
Председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев
После которого в Советском Союзе сложился один из самых успешных политических тандемов: Леонид Брежнев в роли Генсека ЦК КПСС и Алексей Косыгин в роли главы правительства.

Золотая пятилетка

Косыгин считал необходимым реформировать советскую экономику, сделав ее более свободной для проявления инициативы. "Косыгинская реформа" стала, пожалуй, самой успешной в XX веке.
Реформа была дерзкой. Ликвидировались громоздкие совнархозы, открывались министерства. Заводы становились более самостоятельными, а разнарядки заменяли планом прибыли. За перевыполнение плана давали хорошие премии. Было решено стимулировать колхозы рублем, а не пропагандой.
© РИА Новости / Михаил Кулешов | Перейти в медиабанкЖители Москвы приветствуют председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина и премьер-министра Ирана Амир Аббаса Ховейды
Жители Москвы приветствуют председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина и премьер-министра Ирана Амир Аббаса Ховейды - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Михаил Кулешов
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Жители Москвы приветствуют председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина и премьер-министра Ирана Амир Аббаса Ховейды
Суббота стала выходным днем, народу разрешили строить бесплатно дачи на шести сотках. На Западе решили закупать лицензии и начали производить одежду, товары и автомобили высокого качества.
В результате "восьмая пятилетка" 1966-1970 годов становится самой успешной, и ее назвали золотой. Массовое производство товаров широкого потребления стимулировало граждан лучше работать и больше получать.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин принимает в Кремле американского банкира и общественного деятеля Дэвида Рокфеллера
Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин принимает в Кремле американского банкира и общественного деятеля Дэвида Рокфеллера - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Юрий Иванов
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Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин принимает в Кремле американского банкира и общественного деятеля Дэвида Рокфеллера

Сопротивление реформам

К сожалению, многие в советском руководстве посчитали реформы Косыгина чуть ли не отходом от "ленинских принципов", и это во многом повлияло на то, что многие инициативы главы правительства так и не получили дальнейшего развития.
Среди причин, по которой реформа "захлебнулась", помимо сопротивления консервативной части Политбюро ЦК, стало ужесточение внутриполитического курса под влиянием Пражской весны 1968 года. И конфронтация с маршалом Устиновым, выступавшим за постоянный рост военных расходов, против увеличения которых выступали Косыгин и Байбаков.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкМинистр обороны СССР Дмитрий Фёдорович Устинов, Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов и председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов
Министр обороны СССР Дмитрий Фёдорович Устинов, Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов и председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Министр обороны СССР Дмитрий Фёдорович Устинов, Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов и председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов
Неблагоприятным фактором для развития реформ стал рост поступлений от экспорта нефти, который позволил консервативному крылу руководства Советского Союза маскировать экономические проблемы, например, покрывать дефицит продовольствия за счёт поставок по импорту: закупок кормового зерна в Канаде, мороженой говядины и китового мяса в Австралии.
Характерным примером может служить высказывание Брежнева: "Да вы что, какие реформы? Я чихнуть даже боюсь громко. Не дай бог, камушек покатится, а за ним лавина… Экономические свободы повлекут хаос. Такое начнется. Перережут друг друга".
© РИА Новости / Михаил Кулешов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Михаил Кулешов
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Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев
Впрочем, запас прочности у СССР был достаточно большой. Второму "великому реформатору" Михаилу Горбачеву понадобилось более 6 лет, чтобы страна, которой он руководил, прекратила свое существование.
Однако деятельность Горбачева оценивается народом уже совсем иначе.
 
СССРРоссияКанадаЛеонид БрежневМихаил ГорбачевНикита ХрущевВКП(б)КПСС
 
 
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