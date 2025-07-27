https://ria.ru/20250727/kongo-2031794476.html

При нападении на церковь в ДР Конго погибли более 30 человек

При нападении на церковь в ДР Конго погибли более 30 человек - РИА Новости, 27.07.2025

При нападении на церковь в ДР Конго погибли более 30 человек

Число погибших в результате нападения на церковь на северо-востоке страны Демократической Республики Конго, превысило 30 человек, информирует агентство Франс... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T16:57:00+03:00

2025-07-27T16:57:00+03:00

2025-07-27T21:42:00+03:00

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демократическая республика конго

уганда

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Число погибших в результате нападения на церковь на северо-востоке страны Демократической Республики Конго, превысило 30 человек, информирует агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти сообщало, что вооруженные люди напали на католическую церковь на северо-востоке Демократической Республики Конго в населенном пункте Команда, более 20 человек погибли. Согласно агентству, местные власти обвинили в нападении повстанческое движение "Альянс демократических сил" (ADF). "По меньшей мере 35 человек погибли в воскресенье в результате нападения повстанцев "Альянса демократических сил" на северо-востоке Демократической Республики Конго, положив конец многомесячному периоду регионального спокойствия", - сообщает Франс Пресс со ссылкой на местные источники. Как уточнил Франс Пресс местный священник Айме Дего, во время нападения повстанцы также похитили несколько молодых людей. По его словам, 31 человек католического Евхаристического молодежного движения погибли, шесть человек пострадали, и тела еще семи погибших были обнаружены за пределами церкви. Агентство напоминает, что "Альянс демократических сил" включает в себя бывших повстанцев из Уганды. В 2019 году движение присягнуло международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ - ред.).

https://ria.ru/20250413/smi-2011007815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, демократическая республика конго, уганда, россия, исламское государство*