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При нападении на церковь в ДР Конго погибли более 30 человек - РИА Новости, 27.07.2025
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16:57 27.07.2025 (обновлено: 21:42 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/kongo-2031794476.html
При нападении на церковь в ДР Конго погибли более 30 человек
При нападении на церковь в ДР Конго погибли более 30 человек - РИА Новости, 27.07.2025
При нападении на церковь в ДР Конго погибли более 30 человек
Число погибших в результате нападения на церковь на северо-востоке страны Демократической Республики Конго, превысило 30 человек, информирует агентство Франс... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:57:00+03:00
2025-07-27T21:42:00+03:00
в мире
демократическая республика конго
уганда
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Число погибших в результате нападения на церковь на северо-востоке страны Демократической Республики Конго, превысило 30 человек, информирует агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти сообщало, что вооруженные люди напали на католическую церковь на северо-востоке Демократической Республики Конго в населенном пункте Команда, более 20 человек погибли. Согласно агентству, местные власти обвинили в нападении повстанческое движение "Альянс демократических сил" (ADF). "По меньшей мере 35 человек погибли в воскресенье в результате нападения повстанцев "Альянса демократических сил" на северо-востоке Демократической Республики Конго, положив конец многомесячному периоду регионального спокойствия", - сообщает Франс Пресс со ссылкой на местные источники. Как уточнил Франс Пресс местный священник Айме Дего, во время нападения повстанцы также похитили несколько молодых людей. По его словам, 31 человек католического Евхаристического молодежного движения погибли, шесть человек пострадали, и тела еще семи погибших были обнаружены за пределами церкви. Агентство напоминает, что "Альянс демократических сил" включает в себя бывших повстанцев из Уганды. В 2019 году движение присягнуло международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ - ред.).
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в мире, демократическая республика конго, уганда, россия, исламское государство*
В мире, Демократическая Республика Конго, Уганда, Россия, Исламское государство*
При нападении на церковь в ДР Конго погибли более 30 человек

AFP: число жертв нападения на католическую церковь в ДРК превысило 30 человек

© AP Photo / John BompengoПолиция в Конго
Полиция в Конго - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / John Bompengo
Полиция в Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Число погибших в результате нападения на церковь на северо-востоке страны Демократической Республики Конго, превысило 30 человек, информирует агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти сообщало, что вооруженные люди напали на католическую церковь на северо-востоке Демократической Республики Конго в населенном пункте Команда, более 20 человек погибли. Согласно агентству, местные власти обвинили в нападении повстанческое движение "Альянс демократических сил" (ADF).
«
"По меньшей мере 35 человек погибли в воскресенье в результате нападения повстанцев "Альянса демократических сил" на северо-востоке Демократической Республики Конго, положив конец многомесячному периоду регионального спокойствия", - сообщает Франс Пресс со ссылкой на местные источники.
Как уточнил Франс Пресс местный священник Айме Дего, во время нападения повстанцы также похитили несколько молодых людей. По его словам, 31 человек католического Евхаристического молодежного движения погибли, шесть человек пострадали, и тела еще семи погибших были обнаружены за пределами церкви.
Агентство напоминает, что "Альянс демократических сил" включает в себя бывших повстанцев из Уганды. В 2019 году движение присягнуло международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ - ред.).
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В миреДемократическая Республика КонгоУгандаРоссияИсламское государство*
 
 
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