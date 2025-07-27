https://ria.ru/20250727/kochevnikov-2031706477.html

Гендиректор телеканала "Спас" рассказал об усилении охраны

Гендиректор телеканала "Спас" рассказал об усилении охраны - РИА Новости, 27.07.2025

Гендиректор телеканала "Спас" рассказал об усилении охраны

Генеральный директор и продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что был вынужден обзавестись охраной и усилить... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T10:07:00+03:00

2025-07-27T10:07:00+03:00

2025-07-27T10:07:00+03:00

борис корчевников

служба безопасности украины

в мире

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Генеральный директор и продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что был вынужден обзавестись охраной и усилить безопасность после объявления в розыск СБУ. Корчевников был объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ), сообщало РИА Новости в июле. "Да, есть (охрана – ред.). Это не самая комфортная ситуация, но пришлось реагировать на угрозы… Значит, мы все с коллегами делаем что-то нужное для нашей страны, всего русского мира и для Бога, которого они ненавидят и гонят", – сказал он, отвечая на вопрос, пришлось ли из-за этого больше заботиться о своей безопасности и усиливать охрану.

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031428924.html

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борис корчевников, служба безопасности украины, в мире