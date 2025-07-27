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Настоятеля Шаолиньского монастыря заподозрили в связях с женщинами - РИА Новости, 27.07.2025
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Религия
 
17:47 27.07.2025 (обновлено: 18:22 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/kitay-2031773862.html
Настоятеля Шаолиньского монастыря заподозрили в связях с женщинами
Настоятеля Шаолиньского монастыря заподозрили в связях с женщинами - РИА Новости, 27.07.2025
Настоятеля Шаолиньского монастыря заподозрили в связях с женщинами
В Китае настоятеля всемирно известного Шаолиньского монастыря Ши Юнсинь подозревают в воровстве и многочисленных "неподобающих связях" с женщинами, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:47:00+03:00
2025-07-27T18:22:00+03:00
религия
происшествия
китай
хэнань
буддизм
в мире
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ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. В Китае настоятеля всемирно известного Шаолиньского монастыря Ши Юнсинь подозревают в воровстве и многочисленных "неподобающих связях" с женщинами, сообщили в административном отделе храма. &quot;Настоятель монастыря Шаолинь Ши Юнсинь подозревается в совершении преступлений, хищении средств из фондов по проектам монастыря, имущества монастыря, серьезном нарушении буддийских заповедей, длительном поддержании неподобающих отношений с несколькими женщинами и наличии внебрачных детей&quot;, — говорится в заявлении.Сейчас Ши Юнсинь находится под следствием. Его проводят несколько ведомств. Это не первый раз, когда в отношении мужчины проводится проверка. В 2015 году Ши Чжэнъи, называвший себя послушником монастыря, утверждал, что настоятель якобы платил за секс с несколькими буддийскими монахинями и послушницами, владеет коллекцией роскошных автомобилей, миллионами долларов, а также присвоил себе средства храма. В 2017 году официальное следствие признало его виновным в коррупции и присвоении денежных средств монастыря, хотя и выявило у него наличие двойной регистрации под разными именами. Тогда Шаолиньский монастырь призвали улучшить систему внутреннего управления, а также работу финансового отдела. Монастырь Шаолинь был основан в горах Суншань провинции Хэнань буддийскими монахами в 495 году. В 620 году монастырь получил право содержать собственное войско из монахов, что постепенно превратило обитель в центр боевых искусств Китая. Всемирную известность храм приобрел с выходом на экраны в 1982 году фильма "Монастырь Шаолинь". В 2004 году была завершена реставрация обители, которая серьезно пострадала во время гражданской войны в Китае и во время китайской "культурной революции". Нынешнего настоятеля колыбели боевых искусств Поднебесной Ши Юнсиня многие осуждают за коммерциализацию монастыря — в нем снимаются фильмы и телешоу, по стране открываются филиалы, а сама обитель из обычного в своем устройстве монастыря фактически превратилась в успешно действующую бизнес-компанию.Ши Юнсинь — один из первых китайских монахов, у которого есть степень MBA, в СМИ его часто называют "CEO monk".
https://ria.ru/20241125/svyaschennik-1985576504.html
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происшествия, китай, хэнань, буддизм, в мире
Религия, Происшествия, Китай, Хэнань, Буддизм, В мире
Настоятеля Шаолиньского монастыря заподозрили в связях с женщинами

Настоятеля монастыря Шаолинь в Китае заподозрили в хищениях и связях с женщинами

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкШаолиньский буддийский монастырь в Китае
Шаолиньский буддийский монастырь в Китае - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Шаолиньский буддийский монастырь в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. В Китае настоятеля всемирно известного Шаолиньского монастыря Ши Юнсинь подозревают в воровстве и многочисленных "неподобающих связях" с женщинами, сообщили в административном отделе храма.
«

"Настоятель монастыря Шаолинь Ши Юнсинь подозревается в совершении преступлений, хищении средств из фондов по проектам монастыря, имущества монастыря, серьезном нарушении буддийских заповедей, длительном поддержании неподобающих отношений с несколькими женщинами и наличии внебрачных детей", — говорится в заявлении.

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Сейчас Ши Юнсинь находится под следствием. Его проводят несколько ведомств.
Это не первый раз, когда в отношении мужчины проводится проверка. В 2015 году Ши Чжэнъи, называвший себя послушником монастыря, утверждал, что настоятель якобы платил за секс с несколькими буддийскими монахинями и послушницами, владеет коллекцией роскошных автомобилей, миллионами долларов, а также присвоил себе средства храма.
В 2017 году официальное следствие признало его виновным в коррупции и присвоении денежных средств монастыря, хотя и выявило у него наличие двойной регистрации под разными именами. Тогда Шаолиньский монастырь призвали улучшить систему внутреннего управления, а также работу финансового отдела.
Монастырь Шаолинь был основан в горах Суншань провинции Хэнань буддийскими монахами в 495 году. В 620 году монастырь получил право содержать собственное войско из монахов, что постепенно превратило обитель в центр боевых искусств Китая. Всемирную известность храм приобрел с выходом на экраны в 1982 году фильма "Монастырь Шаолинь".
В 2004 году была завершена реставрация обители, которая серьезно пострадала во время гражданской войны в Китае и во время китайской "культурной революции". Нынешнего настоятеля колыбели боевых искусств Поднебесной Ши Юнсиня многие осуждают за коммерциализацию монастыря — в нем снимаются фильмы и телешоу, по стране открываются филиалы, а сама обитель из обычного в своем устройстве монастыря фактически превратилась в успешно действующую бизнес-компанию.
Ши Юнсинь — один из первых китайских монахов, у которого есть степень MBA, в СМИ его часто называют "CEO monk".
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