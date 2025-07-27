https://ria.ru/20250727/kitay-2031773862.html

Настоятеля Шаолиньского монастыря заподозрили в связях с женщинами

Настоятеля Шаолиньского монастыря заподозрили в связях с женщинами - РИА Новости, 27.07.2025

Настоятеля Шаолиньского монастыря заподозрили в связях с женщинами

В Китае настоятеля всемирно известного Шаолиньского монастыря Ши Юнсинь подозревают в воровстве и многочисленных "неподобающих связях" с женщинами, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T17:47:00+03:00

2025-07-27T17:47:00+03:00

2025-07-27T18:22:00+03:00

религия

происшествия

китай

хэнань

буддизм

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95091/84/950918458_0:91:2175:1314_1920x0_80_0_0_82bf44238fd3a504b9470fb2553316be.jpg

ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. В Китае настоятеля всемирно известного Шаолиньского монастыря Ши Юнсинь подозревают в воровстве и многочисленных "неподобающих связях" с женщинами, сообщили в административном отделе храма. "Настоятель монастыря Шаолинь Ши Юнсинь подозревается в совершении преступлений, хищении средств из фондов по проектам монастыря, имущества монастыря, серьезном нарушении буддийских заповедей, длительном поддержании неподобающих отношений с несколькими женщинами и наличии внебрачных детей", — говорится в заявлении.Сейчас Ши Юнсинь находится под следствием. Его проводят несколько ведомств. Это не первый раз, когда в отношении мужчины проводится проверка. В 2015 году Ши Чжэнъи, называвший себя послушником монастыря, утверждал, что настоятель якобы платил за секс с несколькими буддийскими монахинями и послушницами, владеет коллекцией роскошных автомобилей, миллионами долларов, а также присвоил себе средства храма. В 2017 году официальное следствие признало его виновным в коррупции и присвоении денежных средств монастыря, хотя и выявило у него наличие двойной регистрации под разными именами. Тогда Шаолиньский монастырь призвали улучшить систему внутреннего управления, а также работу финансового отдела. Монастырь Шаолинь был основан в горах Суншань провинции Хэнань буддийскими монахами в 495 году. В 620 году монастырь получил право содержать собственное войско из монахов, что постепенно превратило обитель в центр боевых искусств Китая. Всемирную известность храм приобрел с выходом на экраны в 1982 году фильма "Монастырь Шаолинь". В 2004 году была завершена реставрация обители, которая серьезно пострадала во время гражданской войны в Китае и во время китайской "культурной революции". Нынешнего настоятеля колыбели боевых искусств Поднебесной Ши Юнсиня многие осуждают за коммерциализацию монастыря — в нем снимаются фильмы и телешоу, по стране открываются филиалы, а сама обитель из обычного в своем устройстве монастыря фактически превратилась в успешно действующую бизнес-компанию.Ши Юнсинь — один из первых китайских монахов, у которого есть степень MBA, в СМИ его часто называют "CEO monk".

https://ria.ru/20241125/svyaschennik-1985576504.html

https://ria.ru/20241002/polsha-1976026528.html

китай

хэнань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, китай, хэнань, буддизм, в мире