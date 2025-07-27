https://ria.ru/20250727/kitay-2031748091.html

Китай и США стали мировыми лидерами в области ИИ

Китай и США стали мировыми лидерами в области ИИ - РИА Новости, 27.07.2025

Китай и США стали мировыми лидерами в области ИИ

США и Китай являются мировыми лидерами в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), за последний год КНР сократила разрыв с США в данной сфере,... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T15:17:00+03:00

2025-07-27T15:17:00+03:00

2025-07-27T15:17:00+03:00

технологии

китай

сша

шанхай

пекинский университет

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ПЕКИН, 27 июл - РИА Новости. США и Китай являются мировыми лидерами в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), за последний год КНР сократила разрыв с США в данной сфере, говорится в докладе "Глобальный индекс инноваций в области искусственного интеллекта 2025". Ранее в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае был представлен рейтинг "Глобальный индекс инноваций в области искусственного интеллекта 2025", который был подготовлен Китайским институтом научной и технологической информации и Пекинским университетом. Всего оценивались 46 стран по пяти критериям, среди которых такие, как научно-технологические исследования и разработки, промышленность и применение технологий, базовая поддержка, ресурсы и среда для развития. Согласно отчету, который распространили китайские СМИ, в 2024 году Соединенные Штаты заняли первое место в рейтинге с общим баллом 77,97, а Китай занял второе место с общим баллом 58,01. Китайское информационное агентство "Цайлянь" отмечает, что по сравнению с 2023 годом общий разрыв в развитии между Китаем и США в сфере ИИ "продемонстрировал тенденцию к сокращению", и разница между двумя странами сократилась с 22,02 балла до 19,96 балла. Третье место в рейтинге заняла Великобритания с 36,6 балла. Россия в рейтинге заняла 30 место с 17,49 балла, оказавшись между Турцией с 17,03 балла и Эстонией с 17,66 балла.

https://ria.ru/20250724/kitay-2031038354.html

https://ria.ru/20250721/kitaj-2030334151.html

китай

сша

шанхай

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технологии, китай, сша, шанхай, пекинский университет