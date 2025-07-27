Ким Дотком рассказал о процессе выздоровления после инсульта
Ким Дотком сообщил, что начал выздоравливать после инсульта и может ходить
© AP Photo / New Zealand Herald/Jason OxenhamКим Дотком
© AP Photo / New Zealand Herald/Jason Oxenham
Ким Дотком. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, рассказал, что начал выздоравливать после пережитого инсульта - теперь он может немного ходить.
В конце ноября 2024 года Ким Дотком заявил, что перенес серьезный инсульт и восстанавливается под наблюдением специалистов. В январе этого года он рассказал, что у него проблемы проблемы с памятью и нарушением речи, он вынужден передвигаться на инвалидном кресле.
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"У меня хороший прогресс в выздоровлении. Я могу немного ходить. Я снова использую туалет и душ. Моя речь все еще нарушена, а потеря памяти вызывает беспокойство. Правительство Новой Зеландии все еще хочет экстрадировать меня. Думаю, после того, как я пережил инсульт, я не могу на это жаловаться. Я вернусь", - написал он в соцсети X.
Вплоть до инсульта Дотком активно освещал президентские выборы в США и комментировал ситуацию в стране.
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. Сам Ким Дотком называл обвинения в свой адрес предвзятыми. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.
Файлообменник Кима Доткома megaupload.com - один из крупнейших - был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.