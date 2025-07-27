https://ria.ru/20250727/kimdotkom-2031683679.html

Ким Дотком рассказал о процессе выздоровления после инсульта

Ким Дотком рассказал о процессе выздоровления после инсульта - РИА Новости, 27.07.2025

Ким Дотком рассказал о процессе выздоровления после инсульта

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, рассказал, что начал выздоравливать после пережитого инсульта - теперь... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T02:47:00+03:00

2025-07-27T02:47:00+03:00

2025-07-27T02:56:00+03:00

в мире

сша

новая зеландия

ким дотком (шмитц)

megaupload

фбр

anonymous

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362668_0:138:1794:1147_1920x0_80_0_0_09d7a10984f31444f26e7c9e6921c53d.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, рассказал, что начал выздоравливать после пережитого инсульта - теперь он может немного ходить. В конце ноября 2024 года Ким Дотком заявил, что перенес серьезный инсульт и восстанавливается под наблюдением специалистов. В январе этого года он рассказал, что у него проблемы проблемы с памятью и нарушением речи, он вынужден передвигаться на инвалидном кресле. "У меня хороший прогресс в выздоровлении. Я могу немного ходить. Я снова использую туалет и душ. Моя речь все еще нарушена, а потеря памяти вызывает беспокойство. Правительство Новой Зеландии все еще хочет экстрадировать меня. Думаю, после того, как я пережил инсульт, я не могу на это жаловаться. Я вернусь", - написал он в соцсети X. Вплоть до инсульта Дотком активно освещал президентские выборы в США и комментировал ситуацию в стране. Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. Сам Ким Дотком называл обвинения в свой адрес предвзятыми. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции. Файлообменник Кима Доткома megaupload.com - один из крупнейших - был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.

https://ria.ru/20250109/megaupload-1992944295.html

https://ria.ru/20250724/peterburg-2031247492.html

сша

новая зеландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, новая зеландия, ким дотком (шмитц), megaupload, фбр, anonymous