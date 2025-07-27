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Ким Дотком рассказал о процессе выздоровления после инсульта - РИА Новости, 27.07.2025
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02:47 27.07.2025 (обновлено: 02:56 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/kimdotkom-2031683679.html
Ким Дотком рассказал о процессе выздоровления после инсульта
Ким Дотком рассказал о процессе выздоровления после инсульта - РИА Новости, 27.07.2025
Ким Дотком рассказал о процессе выздоровления после инсульта
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, рассказал, что начал выздоравливать после пережитого инсульта - теперь... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T02:47:00+03:00
2025-07-27T02:56:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, рассказал, что начал выздоравливать после пережитого инсульта - теперь он может немного ходить. В конце ноября 2024 года Ким Дотком заявил, что перенес серьезный инсульт и восстанавливается под наблюдением специалистов. В январе этого года он рассказал, что у него проблемы проблемы с памятью и нарушением речи, он вынужден передвигаться на инвалидном кресле. "У меня хороший прогресс в выздоровлении. Я могу немного ходить. Я снова использую туалет и душ. Моя речь все еще нарушена, а потеря памяти вызывает беспокойство. Правительство Новой Зеландии все еще хочет экстрадировать меня. Думаю, после того, как я пережил инсульт, я не могу на это жаловаться. Я вернусь", - написал он в соцсети X. Вплоть до инсульта Дотком активно освещал президентские выборы в США и комментировал ситуацию в стране. Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. Сам Ким Дотком называл обвинения в свой адрес предвзятыми. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции. Файлообменник Кима Доткома megaupload.com - один из крупнейших - был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.
https://ria.ru/20250109/megaupload-1992944295.html
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в мире, сша, новая зеландия, ким дотком (шмитц), megaupload, фбр, anonymous
В мире, США, Новая Зеландия, Ким Дотком (Шмитц), Megaupload, ФБР, Anonymous
Ким Дотком рассказал о процессе выздоровления после инсульта

Ким Дотком сообщил, что начал выздоравливать после инсульта и может ходить

© AP Photo / New Zealand Herald/Jason OxenhamКим Дотком
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / New Zealand Herald/Jason Oxenham
Ким Дотком. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, рассказал, что начал выздоравливать после пережитого инсульта - теперь он может немного ходить.
В конце ноября 2024 года Ким Дотком заявил, что перенес серьезный инсульт и восстанавливается под наблюдением специалистов. В январе этого года он рассказал, что у него проблемы проблемы с памятью и нарушением речи, он вынужден передвигаться на инвалидном кресле.
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"У меня хороший прогресс в выздоровлении. Я могу немного ходить. Я снова использую туалет и душ. Моя речь все еще нарушена, а потеря памяти вызывает беспокойство. Правительство Новой Зеландии все еще хочет экстрадировать меня. Думаю, после того, как я пережил инсульт, я не могу на это жаловаться. Я вернусь", - написал он в соцсети X.
Вплоть до инсульта Дотком активно освещал президентские выборы в США и комментировал ситуацию в стране.
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. Сам Ким Дотком называл обвинения в свой адрес предвзятыми. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.
Файлообменник Кима Доткома megaupload.com - один из крупнейших - был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.
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В миреСШАНовая ЗеландияКим Дотком (Шмитц)MegauploadФБРAnonymous
 
 
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