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Хоценко: село в Омской области стало историческим поселением - РИА Новости, 27.07.2025
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Омская область
 
04:33 27.07.2025 (обновлено: 12:33 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/khotsenko-2031687462.html
Хоценко: село в Омской области стало историческим поселением
Хоценко: село в Омской области стало историческим поселением - РИА Новости, 27.07.2025
Хоценко: село в Омской области стало историческим поселением
Село Ингалы Большереченского района Омской области получило статус исторического поселения, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T04:33:00+03:00
2025-07-27T12:33:00+03:00
омская область
омская область
большереченский район
россия
виталий хоценко
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ОМСК, 27 июл — РИА Новости. Село Ингалы Большереченского района Омской области получило статус исторического поселения, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Ингалы основано около 1600 года. В 1763-м через него проложили Московско-Сибирский тракт. Это крупный сухопутный маршрут, протянувшийся с европейской территории России к границам Китая через Сибирь. Статус села был получен Ингалы в 1910 году. В 1950-м село Ингалы стало центром колхоза, объединившего шесть деревень. &quot;Село Ингалы стало первым историческим поселением Омской области. Этот статус позволит обеспечить сохранность объектов культурного наследия — зданий, имеющих историческую ценность&quot;, — говорится в сообщении.Сегодня одними из достопримечательностей села являются лавка Кожевникова и магазин Чередова. Кожевниковы владели сыроваренным заводом, а Чередовы — маслодельным. Здания построены на рубеже XIX–XX веков и признаны объектами культурного наследия.
https://ria.ru/20250624/khotsenko-2025064164.html
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омская область, большереченский район, россия, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Большереченский район, Россия, Виталий Хоценко
Хоценко: село в Омской области стало историческим поселением

Хоценко назвал село в Омской области историческим поселением

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Омской областиВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Омской области
Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 27 июл — РИА Новости. Село Ингалы Большереченского района Омской области получило статус исторического поселения, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Ингалы основано около 1600 года. В 1763-м через него проложили Московско-Сибирский тракт. Это крупный сухопутный маршрут, протянувшийся с европейской территории России к границам Китая через Сибирь. Статус села был получен Ингалы в 1910 году. В 1950-м село Ингалы стало центром колхоза, объединившего шесть деревень.
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«

"Село Ингалы стало первым историческим поселением Омской области. Этот статус позволит обеспечить сохранность объектов культурного наследия — зданий, имеющих историческую ценность", — говорится в сообщении.

Сегодня одними из достопримечательностей села являются лавка Кожевникова и магазин Чередова. Кожевниковы владели сыроваренным заводом, а Чередовы — маслодельным. Здания построены на рубеже XIX–XX веков и признаны объектами культурного наследия.
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Омская областьОмская областьБольшереченский районРоссияВиталий Хоценко
 
 
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