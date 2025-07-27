https://ria.ru/20250727/khotsenko-2031687462.html
Хоценко: село в Омской области стало историческим поселением
Хоценко: село в Омской области стало историческим поселением - РИА Новости, 27.07.2025
Хоценко: село в Омской области стало историческим поселением
Село Ингалы Большереченского района Омской области получило статус исторического поселения, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T04:33:00+03:00
2025-07-27T04:33:00+03:00
2025-07-27T12:33:00+03:00
омская область
омская область
большереченский район
россия
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011104781_0:146:1280:866_1920x0_80_0_0_b3e109c711279a868614969c159b988d.jpg
ОМСК, 27 июл — РИА Новости. Село Ингалы Большереченского района Омской области получило статус исторического поселения, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Ингалы основано около 1600 года. В 1763-м через него проложили Московско-Сибирский тракт. Это крупный сухопутный маршрут, протянувшийся с европейской территории России к границам Китая через Сибирь. Статус села был получен Ингалы в 1910 году. В 1950-м село Ингалы стало центром колхоза, объединившего шесть деревень. "Село Ингалы стало первым историческим поселением Омской области. Этот статус позволит обеспечить сохранность объектов культурного наследия — зданий, имеющих историческую ценность", — говорится в сообщении.Сегодня одними из достопримечательностей села являются лавка Кожевникова и магазин Чередова. Кожевниковы владели сыроваренным заводом, а Чередовы — маслодельным. Здания построены на рубеже XIX–XX веков и признаны объектами культурного наследия.
https://ria.ru/20250624/khotsenko-2025064164.html
https://ria.ru/20250707/siroty-2027580701.html
омская область
большереченский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011104781_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3a1ed65d53001bb87e63ea3858a07da0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, большереченский район, россия, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Большереченский район, Россия, Виталий Хоценко
Хоценко: село в Омской области стало историческим поселением
Хоценко назвал село в Омской области историческим поселением