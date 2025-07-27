https://ria.ru/20250727/khotsenko-2031687462.html

Хоценко: село в Омской области стало историческим поселением

Хоценко: село в Омской области стало историческим поселением - РИА Новости, 27.07.2025

Хоценко: село в Омской области стало историческим поселением

Село Ингалы Большереченского района Омской области получило статус исторического поселения, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T04:33:00+03:00

2025-07-27T04:33:00+03:00

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ОМСК, 27 июл — РИА Новости. Село Ингалы Большереченского района Омской области получило статус исторического поселения, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Ингалы основано около 1600 года. В 1763-м через него проложили Московско-Сибирский тракт. Это крупный сухопутный маршрут, протянувшийся с европейской территории России к границам Китая через Сибирь. Статус села был получен Ингалы в 1910 году. В 1950-м село Ингалы стало центром колхоза, объединившего шесть деревень. "Село Ингалы стало первым историческим поселением Омской области. Этот статус позволит обеспечить сохранность объектов культурного наследия — зданий, имеющих историческую ценность", — говорится в сообщении.Сегодня одними из достопримечательностей села являются лавка Кожевникова и магазин Чередова. Кожевниковы владели сыроваренным заводом, а Чередовы — маслодельным. Здания построены на рубеже XIX–XX веков и признаны объектами культурного наследия.

https://ria.ru/20250624/khotsenko-2025064164.html

https://ria.ru/20250707/siroty-2027580701.html

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омская область, большереченский район, россия, виталий хоценко