https://ria.ru/20250727/jurlitsa-2031710041.html

Не менее семи юрлиц признаны потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"

Не менее семи юрлиц признаны потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.07.2025

Не менее семи юрлиц признаны потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"

Не менее семи юрлиц признаны потерпевшими по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле", среди компаний – операторы связи ПАО "МТС" и "Т2 Мобайл",... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T10:31:00+03:00

2025-07-27T10:31:00+03:00

2025-07-27T10:31:00+03:00

красногорск

мтс

пикник

крокус сити холл

происшествия

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Не менее семи юрлиц признаны потерпевшими по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле", среди компаний – операторы связи ПАО "МТС" и "Т2 Мобайл", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что потерпевшими признаны АО "Крокус Интернэшнл", ООО "Сервис Холл", ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (ПАО "МТС"), "Т2 Мобайл", ООО "Видео Ленд", ООО "МСМ", ООО "С-Сервис". Последние две компании организовали проведение концерта группы "Пикник" и оборудовали помещение концертного зала, в "Видео Ленд" обеспечили мероприятие видеооборудованием, ООО "Сервис Холл" являлся арендатором помещения, в котором располагался ресторан "Бэкстэйдж", "МТС" и "Т2 Мобайл" арендовали в здании площади по размещению систем обеспечения мобильной связью, подчеркивается в материалах. АО "Крокус Интернэшнл" - владелец сгоревшего здания. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250723/krokus-2031008449.html

https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html

красногорск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красногорск, мтс, пикник, крокус сити холл, происшествия, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik