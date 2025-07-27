Не менее семи юрлиц признаны потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"
Не менее семи юрлиц, включая МТС, признаны потерпевшими по делу о "Крокусе"
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Не менее семи юрлиц признаны потерпевшими по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле", среди компаний – операторы связи ПАО "МТС" и "Т2 Мобайл", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что потерпевшими признаны АО "Крокус Интернэшнл", ООО "Сервис Холл", ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (ПАО "МТС"), "Т2 Мобайл", ООО "Видео Ленд", ООО "МСМ", ООО "С-Сервис".
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Последние две компании организовали проведение концерта группы "Пикник" и оборудовали помещение концертного зала, в "Видео Ленд" обеспечили мероприятие видеооборудованием, ООО "Сервис Холл" являлся арендатором помещения, в котором располагался ресторан "Бэкстэйдж", "МТС" и "Т2 Мобайл" арендовали в здании площади по размещению систем обеспечения мобильной связью, подчеркивается в материалах. АО "Крокус Интернэшнл" - владелец сгоревшего здания.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.