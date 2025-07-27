https://ria.ru/20250727/izrail-2031810272.html

Израиль пообещал не атаковать пункты распределения гумпомощи в Газе

Израиль пообещал не атаковать пункты распределения гумпомощи в Газе - РИА Новости, 27.07.2025

Израиль пообещал не атаковать пункты распределения гумпомощи в Газе

Израиль не будет атаковать пункты распределения гуманитарной помощи в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T23:16:00+03:00

2025-07-27T23:16:00+03:00

2025-07-27T23:16:00+03:00

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КАИР, 27 июл - РИА Новости. Израиль не будет атаковать пункты распределения гуманитарной помощи в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в воскресенье о введении в ряде районов сектора Газа ежедневной "тактической паузы в военных действиях" с 10.00 до 20.00 мск. "Между посредниками и Израилем было достигнуто соглашение о том, что пункты распределения гуманитарной помощи не будут подвергаться атакам", - заявили источники телеканала. По их данным, Египет и Катар работают над тем, чтобы в Газе было четыре гуманитарных коридора для мирных жителей. Также источники отмечают, что ведутся переговоры о продлении нынешних гуманитарных пауз в секторе на несколько дней. Ранее губернатор граничащей с палестинским полуэксклавом египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер заявил РИА Новости, что большое число грузовиков с гуманитарной помощью въехало в четверг в сектор Газа. Он отметил, что это стало возможным в результате политических усилий египетской стороны. Телеканал Al Qahera News сообщал, что в пятницу в Газу въехали 117 грузовиков. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250727/voz-2031791639.html

https://ria.ru/20250727/ssha-2031792672.html

https://ria.ru/20250727/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, египет, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году