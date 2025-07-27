Более 300 сотрудников ООН погибли в результате операций Израиля в Газе
Тюрк: более 300 сотрудников ООН погибли в результате операций Израиля в Газе
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 июл - РИА Новости. В результате военных операций Израиля в Газе с 7 октября 2023 года погибли более 300 сотрудников ООН, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
"По данным минздрава Газы, с 7 октября более 200 тысяч палестинцев были убиты или ранены, что составляет около 10% всего населения страны. И мы никогда не должны забывать, что в результате военных действий Израиля погибло более 300 наших коллег", - сказано в документе.
Тюрк добавил, что с конца мая было убито более тысячи человек, пытавшихся раздобыть еду.
В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа . В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа : были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.